¥È¥ë¥³¤ä¥¤¥é¥¯ÌÔÈ¿È¯¤Ç·çÀÊ¡¡¥¬¥¶ÏÂÊ¿²ñ¹ç¤Ë¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á
¡¡¡Ú¥·¥ã¥ë¥à¥¨¥ë¥·¥§¥¤¥¯¶¦Æ±¡Û¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ï13Æü¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÅìÉô¥·¥ã¥ë¥à¥¨¥ë¥·¥§¥¤¥¯¤ÇÆ±Æü³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¤ò½ä¤ë¼óÇ¾µé²ñ¹ç¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥È¥ë¥³¤ä¥¤¥é¥¯¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ·çÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤òÊÆÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ²ñ¹ç»²²Ã¤òÀâÆÀ¡£¥·¥·ÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£¥·¥·»á¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Î²ñ¹ç½ÐÀÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£