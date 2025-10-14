TBS NEWS DIG Powered by JNN

´Ú¹ñ¤ÎÅ¢Åì±ËÅý°ìÁê¤Ï¡¢º£·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAPEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´Ú¹ñ¡¡Å¢Åì±Ë Åý°ìÁê
¡ÖAPEC¤ò·Àµ¡¤ËÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

´Ú¹ñ¤ÎÅ¢Åì±ËÅý°ìÁê¤Ï14Æü¸áÁ°¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡¢¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤È»ñÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÆÄ«Î¾¼óÇ¾¤Ï½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Å¢Åý°ìÁê¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Àè·î¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡Ù¡ØÊ¿ÏÂ¶¦Â¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤¹¤Ê¤é²ñ¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬³Ë¿´¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¸°¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·è¿´¤¹¤ë¤«¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÈÄÌçÅ¹¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÏÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î´Ñ¸÷¤ä³«È¯¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊµÄÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢º£·îËö¤ËAPEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£