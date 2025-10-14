³§´ûÆü¿©¸å¤ËÄ»¤¬ÌÄ¤¤¤¿ÍýÍ³¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¡¡ÊÆ¸¦µæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£²£°£²£´Ç¯£´·î£¸Æü¤ËËÌÊÆ¤Çµ¯¤¤¿³§´ûÆü¿©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÄ»Îà¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤¬°ì»þÅª¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢·î¤¬ÃÏµå¤ÈÂÀÍÛ¤Î´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ë¿ôÊ¬´Ö¤Î´°Á´¤Ê°Å°Ç¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·àÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥Þ¥µ¥È¥é¥ó¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥ÉÅç¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º¤Ë¤¤¤¿¤ë·ÐÏ©¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
²Ê³Ø»ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æü¿©¤Î´Ö¤ÈÆü¿©¸å¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿·¤·¤¤°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£²£¹¼ï¤ÎÄ»¤¬¤µ¤¨¤º¤ê»Ï¤á¤¿¡£
´ÑÂ¬¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆü¿©¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¤¤¤¿»ÔÌ±²Ê³Ø¼Ô¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¦µæ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤òÄÉÀ×¤¹¤ë²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆü¿©¤ÏÄ»¤¬°ì»þÅª¤Ê¸÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¼«Á³¼Â¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÑÂ¬¤Ï¼Â¸³¼¼¤Î´Ä¶¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³§´ûÆü¿©¤ÏÄÌ¾ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç£³À¤µª¤«¤é£´À¤µª¤Ë°ìÅÙ¤·¤«µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌîÄ»¤Ï°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥È¥ó¹»¤Î¿Ê²½³Ø¡¦À¸ÂÖ³Ø¡¦¹ÔÆ°³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤Î¼çÉ®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥º¡¦¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬Æü¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¸½¾Ý¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞÂ®¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö¸÷¤ÏÄ»¤Î¹ÔÆ°¤ò·Áºî¤ëºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ£´Ê¬´Ö¤Î¡ØÌë¡Ù¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ«¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤ÎÄ»¤¬¸÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¤¤«¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷³²¤äÌë´Ö¤Î¿Í¹©¾ÈÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÌÀ³Î¤Ê´Þ°Õ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æü¿©Ãæ¤Î¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°
¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ¾¤ÎÆ°Êª¤âÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸÷¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
£±£·Ç¯¤Î³§´ûÆü¿©¤Î´Ö¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ÏÆ°Êª±à¤ÎÆ°Êª¤ÎÈ¿±þ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÄ»¤ÏÌë¤Î¿²¾²¤ËÌá¤ê¡¢Ìë¹ÔÀ¤ÎÄ»¤Ï¤è¤ê³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌîÄ»Á´ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
Æü¿©¤ÏËÌÊÆ¤Ç½Õ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£½Õ¤ÏÄ»¤¬¸òÈø¤ÎÁê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÆìÄ¥¤ê¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìë´Ö¤ËÅÏ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÄ¤À¼¤ò½Ð¤¹Èó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ê»þ´ü¤À¡£½Õ¤ËÄ»¤ÏÌëÌÀ¤±¤ÈÍ¼Êë¤ì¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯ÌÄ¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸÷¤È°Å°Ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¡¹¤Î¥ê¥º¥à¤Èµ¨Àá¤Î¥ê¥º¥à¤¬¸·Ì©¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢Ã»¤¤Ìë¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï³§´ûÆü¿©¤¬£´Ê¬£±£µÉÃÂ³¤¤¤¿¡£
¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æü¿©¤ÎÄÁ¤·¤µ¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÆ±»þ¤ËÆ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤òµÏ¿¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤òÀß·×¤·¤¿¡£
¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÆü¿©¤Ï¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤ÇËÌÊÆÂçÎ¦¤ò²¿Àé¥¥í¤â°ÜÆ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬°ìÅÙ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡×
¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥È¥ó¹»¤È¥ª¥Ï¥¤¥ª¥¦¥§¥º¥ê¥¢¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¥½¡¼¥é¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Î£±£·£°£°¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ëÌó£±Ëü£±£°£°£°·ï¤Î´Ñ»¡·ë²Ì¤¬¡¢Æü¿©¤ÎÁ°¤ÈºÇÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤Ë£µ£°£°£°¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ëÆü¿©¤Î¿ÊÏ©¾å¤ÎÄ»¤Î¹ÔÆ°¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£ÆîÉôÁ´°è¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÈ¢¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÏ¿²»µ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢³§´ûÆü¿©¤ÎÁ°¤ÈºÇÃæ¡¢¸å¤ËÌó£±£°Ëü±©¤ÎÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤òÏ¿²»¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¤Ì³¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Ä»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Æü¿©¤Î´Ö¤ËºÇÄã¸Â¤Î»þ´Ö¡¢´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¼·¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£Ä»¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°
½¸¤á¤é¤ì¤¿Ï¿²»¤ÏÌÄ¤À¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄ»¤Î¼ïÎà¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ð¡¼¥É¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤âÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æü¿©Ãæ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿£µ£²¼ï¤ÎÄ»¤Î¤¦¤Á¡¢£²£¹¼ï¤ÎÌÄ¤À¼¤ËÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢£±£±¼ï¤ÎÄ»¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯ÌÄ¤¤¤¿¡£°Å°Ç¤Î´Ö¡¢°ìÉô¤ÎÄ»¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢Æü¸÷¤¬Ìá¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤¿¡££±£¹¼ï¤ÎÄ»¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¡Öµ¶¤ê¤ÎÌëÌÀ¤±¤Î¹ç¾§¡×¤È¸Æ¤Ö¤â¤Î¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¯¥í¥¦¤ÏÄÌ¾ï¤Î£´ÇÜ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÌÄ¤¤¤¿¡£ÌëÌÀ¤±Á°¤ËÆÈÆÃ¤ÎÌÄ¤À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥³¥Þ¥É¥ê¤ÏÄÌ¾ï¤Î£¶ÇÜ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÌÄ¤¤¤¿¡£
¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÄ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¸÷¤Î²óÉü¤Ï¿·¤·¤¤°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÄ»¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌëÌÀ¤±¤ò·Þ¤¨¤ëÊýË¡¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Âç¤¤¯Àº¹ª¤ÊÌëÌÀ¤±¤Î¹ç¾§¤òÁÕ¤Ç¤ë¼ï¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ê¼ï¤â¤¤¤ë¡£ºÇ¤â·ã¤·¤¤ÌëÌÀ¤±¤Î¹ç¾§¤òÁÕ¤Ç¤ë¼ï¤Û¤É¡¢Æü¿©¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¡Ë
Ä¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤ÎÂ¬Äê¤Ï¸¦µæ¤ÎÈÏ°Ï³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï»ýÂ³Åª¤Ê±Æ¶Á¤ÏºÇ¾®¸Â¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÍÁ³¤Î°Å°Ç¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÄ»¤Ï±Â¤ä¸òÈø¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢ÆìÄ¥¤ê¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÄ»¼ï¤¬Æ±¤¸È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·î¤Î±Æ¤¬ÂÀÍÛ¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¦³§´ûÂÓ¤Ç¡¢Ä»¤ÎÈ¿±þ¤¬ºÇ¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ»¼ï¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤Ï¸÷¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¥¢¥®¥é¡¼¥ë»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ï¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î³èÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¡¢´¶³ÐÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç²ò¼á¤¹¤ë¡×