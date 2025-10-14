¼«Ì±¡¦Á¥ÅÄµÄ°÷¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Î¤Þ¤ÞÌÜÀè¤Î·ü°Æ¤ò½èÍý¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤È¤¤¤¦¡È»þ´Öº¹¡É¤â°ì°Æ¡×Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡14Æü¸á¸å¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ¥ÅÄ¸µµÄ°÷¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º©ÃÌ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»þ´Öº¹¤È¤Ï¡© Á¥ÅÄµÄ°÷¤¬¡È°Õ³°¤Ê¡ÉÈ¯¸À¤ò¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¸øÌÀÅÞ¤È¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ¢Î©¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤Ê¤É´Þ¤á°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£¤À¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤Î¾®Áªµó¶è¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¸øÌÀÅÞ¤È¤ÏÅöÌÌ¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤«¤é½Ð¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò³Î¼Â¤Ë¤ä¤ì¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ø¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤òÉ¬¤º¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óµÄ±¿¤Ç¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼óÈÉ»ØÌ¾¤òÅöÌÌ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Î¤Þ¤ÞÌÜÀè¤Î·ü°Æ¤ò¤¤Á¤ó¤È½èÍý¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò²þ¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡È»þ´Öº¹¡É¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁíÁíÊ¬Î¥¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë°Õ¸«¤¬5¡¢6¿Í½Ð¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤Ï¤ê¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¹â»ÔÁíÍýÃÂÀ¸¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÁ±¤ÎÆ»¤À¤¬¡È¼¡Á±¤ÎÆ»¡É¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë