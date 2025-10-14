ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥ó¥Û¡¢¥½¥íAL¡ØI-KNOW¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡ª¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥Û¡¢¿§µ¤Á´³«¤Î¡ÈÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¡É
ËÜÆü¡Ê10·î14Æü¡Ë0»þ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤Î¡ÖSpoiler Poster¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ºî¶È¼¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¿ï½ê¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«ÆüÄø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥ó¥Û¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØBody Language¡Ù¤Î²»¸»¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íè¤ë10·î22Æü¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ØSet In Stone¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢27Æü¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ì¡¼¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØStretch¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤Ê¤É¤ò½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØStretch¡Ù¡ØBody Language¡Ù¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥ó¥Û¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÍý²ò¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç´¶¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÀ¿¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Íè¤ë11·î5Æü¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥æ¥ó¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ó¥Û¡£2003Ç¯12·î¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£À¿¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡ÈÇ®·ì¥ê¡¼¥À¡¼¡É¡¢¡È¾ðÇ®¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¡É¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Ê¤É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Æ±¤¸¤¯ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥óÛ©¤¯¡¢¡ÖËÍ¤¬¿å¤Ç¡¢¡Ê¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ë²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤¬Êä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥É¥é¥Þ¡ØÌë·ÙÆü»ï¡Ù¡Ø¥á¥í¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ì¡¼¥¹¡Ù¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£