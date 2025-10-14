Hearts2Hearts¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¡ª¿·AL¼ýÏ¿¶Ê¡ØFlutter¡Ù¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤È¤¤á¤¤òÆÏ¤±¤ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHearts2Hearts¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òËþµÊ¡ª
Hearts2Hearts¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØFlutter¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Û¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤À¡£½À¤é¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈË¤«¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤¦Áê¼ê¤Ë¼«¤éÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤òÍ¶¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¡È¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡ÉKENZIE¤¬¡ØFlutter¡Ù¤Îºî»ì¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢KENZIE¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥§¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºî¶Ê¥Á¡¼¥à¡ÖKZLAB¡×¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Hearts2Hearts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Hearts2Hearts¤Ï10·î14Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿å¿§¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò´ðÄ´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Hearts2Hearts¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£10·î20Æü¸á¸å6»þ¤è¤ê¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÁ´¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þHearts2Hearts ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éaespa°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥¦¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¥«¥ë¥á¥ó¡¢¥æ¥Ï¡¢¥¹¥Æ¥é¡¢¥¸¥å¥¦¥ó¡¢¥¨¥¤¥Ê¡¢¥¤¥¢¥ó¡¢¥¤¥§¥ª¥ó¤Î8¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ä¿´¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï166.6cm¡£2025Ç¯2·î24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØThe Chase¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£