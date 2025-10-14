¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿·¡Ö¡È4WD¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¡ª 371ÇÏÎÏ¤Î¡ÖºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡×¤ÏÇ÷ÎÏ¥¨¥¢¥í»ÅÍÍ¤â¥¤¥¤¡ª Ä¶¹¤Ó¤í¤Ê¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×È÷¤¨¤ë¡ÖLM¡×¤ÎMODELLISTA»ÅÍÍ¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯8·î1Æü¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖLM¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LM¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾å¼Á¤ÊÁ÷·Þ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë2ÂåÌÜ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥à¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢²÷Å¬À¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹5125mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1955mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3000mm¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó+¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ371ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´¼ÖAWD¤Ç¤¹¡£
¡¡7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Î¡Översion L¡×¤Î¤Û¤«¡¢2Îó4¿Í¾è¤ê¤È¤·¤¿4ºÂ»ÅÍÍ¤Î¡ÖEXECUTIVE¡×¤òÍÑ°Õ¡£EXECUTIVE¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ä48¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾å¼Á¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¼þÊÕ¤ÎÀÅ½ÍÀ¸þ¾å¤ä¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤ÎÇÛÃÖ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¿Ê²½¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËEXECUTIVE¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤è¤ê¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥È¥ì¥¤¤ä¾ÈÌÀ¤òÄÉ²Ã¡£ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¿´¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡version L¤Î²Á³Ê¤Ï1500Ëü±ß¡¢EXECUTIVE¤Ï2010Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊLM¤ò¤µ¤é¤Ë¸ÄÀÅª¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖMODELLISTA¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¯¥í¡¼¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¸þ¤±¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤¬Äó°Æ¤¹¤ë½ãÀµ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Î°õ¾Ý¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î3¥«½ê¤Ë¥¯¥í¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ëÉô¤Î¥¯¥í¡¼¥à²Ã¾þ¤Ï¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¡ºÙ¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢»ëÀþ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¯¥í¡¼¥à¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÉÊ°Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Î²Ã¾þ¤Ï¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤Ë¹âµé´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¯¥í¡¼¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬18Ëü400±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤¬6Ëü3800±ß¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬5Ëü2800±ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤¬6Ëü3800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥ÄÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÁõÃå¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëLM¤È¡¢¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤¬¸Ø¤ë¾å¼Á¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢°ÜÆ°¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ÈÀºåÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹LM¡£
¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡ÖMODELLISTA¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¯¥í¡¼¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¼Á¤ò¶Ë¤á¤¿1Âæ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£