ÌÔ½ë¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¡È²Æ¥Ð¥Æ¡É »à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¸ÄÂÎ¤â ½©¤Î¡È¤ª·î¸«¥·ー¥º¥ó¡É¤ÇÍñ¤Î¼ûÍ×Áý¤¨¤ë°ìÊý¡Ä12·î¤Þ¤Ç²Á³Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤«
¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Î²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ž¢ÍñŽ£¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÔ½ë¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¡È²Æ¥Ð¥Æ¡É »à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¸ÄÂÎ¤â ½©¤Î¡È¤ª·î¸«¥·ー¥º¥ó¡É¤ÇÍñ¤Î¼ûÍ×Áý¤¨¤ë°ìÊý¡Ä12·î¤Þ¤Ç²Á³Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤«
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Î¡ÖÂÀÅÄ¾¦Å¹ ¤é¤ó¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤ÎÈÎÇä¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÅ¸³«¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ä
¡ÊÂÀÅÄ¾¦Å¹¡¦¸¶蘒²í¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤³¤ÏÅ¹¤Î´Ñ¾ÞÍÑ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¬ºê¤ª¤¦¤Ï¤ó¤È±¨¹ü·Ü¤¬¤¤¤ë¡×
¼Â¤Ï¡¢¤³¤È¤·8·î¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ö¸ý¤ò¥Ñ¥«¥Ñ¥«¤¢¤±¤Æ¸ÆµÛ¤ò¥Ïー¥Ïー¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬Ç®¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Ç°é¤Æ¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤âÌÔ½ë¤Ç¡È²Æ¥Ð¥Æ¡É¡£
¡Ê¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ100±©Ã±°Ì¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÍñ¤ò»º¤ó¤À¤é¼«Ê¬¤â»à¤ó¤¸¤ã¤¦¡£Àè¤ËÍñ¤ò»º¤à¹Ô°Ù¤¬»ß¤Þ¤ë¡×
½ë¤µ¤ÇµîÇ¯¤ÎÌó4ÇÜ¡ÊÆ±»þ´üÈæ¡Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä
ÂÀÅÄ¾¦Å¹¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¤ÇÎä¤¿¤¤°æ¸Í¿å¤ò·Ü¼Ë¤Î²°º¬¤Ë¤Þ¤¤¤¿¤ê¡¢Í¿¤¨¤ë¿å¤Ë½ÅÁâ¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥ê¤òº®¤¼¡¢¡È¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î·ò¹¯ÂÐºö¡É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é2¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡Ä
¡Ê¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
Q.½ë¤µ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢Íñ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤È¤·¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤â¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íñ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»Ò¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤³¤È¤·7·î～8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤ÎÌó2000±©¤¬½ë¤µ¤Ç»à¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó4ÇÜ¤Î¿ô¡£½ë¤µ¤ÏÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢1Æü13Ëü5000¸Ä¤Û¤É¤ÎÍñ¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢²Æ¤Î´ü´Ö¤Ï12Ëü¸ÄÂæ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö²Æ¾ì¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¿ô¤ÏÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Íñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
½©¤Î¡È¤ª·î¸«¥·ー¥º¥ó¡É¤ÇÍñ¤Î¼ûÍ×Áý¤¨¤ë¤â¡Ä
²Æ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Î¤ª·î¸«¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³°¿©»º¶È¤Ê¤É¤¬Íñ¤ò·î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ä
¡Ê¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íñ¤Ï¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Q.¼ûÍ×¤¬Â¿¤¤³ä¤Ë¤Ï¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
¡Ö¡Ê¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡ËÌá¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡ÖJAÁ´ÇÀ¤¿¤Þ¤´¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¶è¤ÎM¥µ¥¤¥º1kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢9·î¤Ï331±ß¤ÈµîÇ¯¤è¤ê70±ß¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡Ö¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÍñ¤Ï¡Ë¤À¤·´¬¤Íñ¤ä¤ªÊÛÅö¤Ë¤â»È¤¦¤Î¤Ç¡¢²È·×Åª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¡×
¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ç12¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ï100±ß¤ÇÇã¤¨¤¿¤¬¡¢º£¤Ï300±ß¤È¤«400±ß¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡×
Q.¹â¤¯¤Æ¤âÍñ¤ÏÍß¤·¤¤¡©
¡ÖÍß¤·¤¤¡£¡ÊÍñ¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¤¡×
12·î¤Þ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¡©
¤³¤ì¤«¤é12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Íñ¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÍñ¤Î²Á³Ê¤Ï¡©
¡Ê¸¶¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö12·î¤Þ¤Ç¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤«¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£¡ÊÍñ¤ò¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¡ÈÊª²Á¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡×
Í¥ÅùÀ¸¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÎ¤Î¤³¤È¡Ä¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ï¸·¤·¤¤¤Þ¤Þ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
