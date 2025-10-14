¶á¤¯¤ÇÊÌ¤Î»Ò¥°¥Þ¤âÌÜ·â¡Ä¹â»³»Ô¤Ç¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤¬æ«¤Ë¤«¤«¤ê»¦½èÊ¬ 12Æü¤Ë·ª½¦¤¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬Âç¥±¥¬
¡¡10·î12Æü¤Ë·ª½¦¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ç14Æü¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë2Æ¬¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»³»Ô¾åÊõÄ®µÈÌî¤Î»³ÎÓ¶á¤¯¤Ç12Æü¡¢·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÏÓ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤ËÊ£¿ô¤Î¤ï¤Ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢¸«²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½130¥»¥ó¥Á¤È60¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¤¤¤º¤ì¤â¥á¥¹¤Ç¡¢ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»Ô¤Ï¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·»¦½èÊ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ï¤Ê¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¤â¤¦1Æ¬ÊÌ¤Î»Ò¥°¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï°ú¤Â³¤¼þÊÕ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷·Þ¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£