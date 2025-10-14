Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¼ÖÆ»¤Ë¡È¥¤¥Î¥·¥·¤Î·²¤ì¡É¡ÖºÇ½é¤Ï¥¯¥Þ¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

»£±Æ¼Ô
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¸å¤í¼Ö¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¦¥êË·¤À¥¦¥êË·¡×¡Ö¤Ò¤«¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×

¼ÖÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌîÀ¸¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤Î·²¤ì¡É¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

¤®¤å¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¯¥¤¥Î¥·¥·¡£¿Æ»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÄÀèÆ¬¤ò¹Ô¤¯¾¯¤·Âç¤­¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥Î¥·¥·¡¢¥¦¥êË·¤¬6Æ¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¤Ï...

»£±Æ¼Ô
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Î¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ì¤­¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£ºÇ½é¤Ï¥¯¥Þ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¥¤¥Î¥·¥·¤Ç¡¢¤·¤«¤â¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×

ÀÄ¿¹¸©Æâ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¤¬Áý¤¨¡¢ÇÀºîÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤âÇ¯¡¹Áý²Ã¡£

¸©¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÊá³Í¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£