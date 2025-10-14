¥¬¥¶¿Í¼Á²òÊü¡¡²ÈÂ²¤È´î¤Ó¤ÎºÆ²ñ¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¡ÄÀ¸Â¸¼Ô20¿Í
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥¬¥¶¿Í¼Á²òÊü ²ÈÂ²¤È´î¤Ó¤ÎºÆ²ñ2Ç¯¤Ö¤ê¡ÄÀ¸Â¸¼Ô20¿Í¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
º´Æ£ÆÆ»Ö NNN¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¶á¹Ù
¡Ö¤¤¤Þ¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÉÂ±¡¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¶á¹Ù¤Ç¤Ï13Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹´Â«¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£
ÃËÀ¤Î·»¤â¶î¤±¤Ä¤±2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²òÊü¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î·»
¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¡×¡Ö2Ç¯°Ê¾å¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£Èà¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë20¿ÍÁ´°÷¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿²ÈÂ²¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿28¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤Î°äÂÎ¤â°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ëÁ´°÷¤¬Ìá¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤â·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ª¤è¤½2000¿Í¤Î¼áÊü¤ò³«»Ï¡£²òÊü¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò¤Î¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ê¤É¤ÇÂçÀª¤Î½»Ì±¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£