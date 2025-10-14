¡ÚÅìµÞ¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ»ö¸Î¡Û¹ñ¸ò¾Ê¤¬Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ë¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò»Ø¼¨
5Æü¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Çµ¯¤¤¿¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀßÄê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬¤Ê¤¤¤«¶ÛµÞÅÀ¸¡¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï5ÆüÌë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç¡¢Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Ë½ÂÃ«¹Ô¤¤Î¾å¤êÅÅ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2015Ç¯¤Ë³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¾å¤êÅÅ¼ÖÂ¦¤Ë½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÄä»ß¿®¹æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅìµÞÅÅÅ´¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤ÈÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò»Ø¼¨¡¢1¤«·î¸å¤ò¤á¤É¤ËÅÀ¸¡·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£