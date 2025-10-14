ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡¡¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤Ø¡ÖºîÀï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Í¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡×¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÁ°Æü²ñ¸«
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÈÁª¼ê²ñÄ¹¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÀï¤¤¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÃ£¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¡Ê15Æü¡Ë¤ÏÃ£¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤È¤Ü¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖÂè2Àï¤Ï¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤ËÀèÈ¯¤òÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥³¡¼¥Á¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¤ä¤á¤Æ¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·8¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÅêµå¤Î¡Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¨¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¡£27µå¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¤Í×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤È¤Ïº£µ¨8ÅÙÂÐÀï¤·5ÇÔ¡£¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤«¡Ä¡£ÌµÍý¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤È·Ù²ü¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖºîÀï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤Í¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡×¤È¹¶Î¬¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£