ÃæÀîæÆ»Ò¡¡Âç¿Íµ¤½÷Í¥¤«¤é¤Î½Ð»º½Ë¤¤¤Ë´¶·ã¡ª¡Ö¤ª¼ê»æ¤Ä¤¤Ç¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿Íµ¤½÷Í¥¤«¤é¤Î½Ð»º½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥¤µ¤ó¡¡Ìîµå¤Î¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¾®ÌîÍµ¿Í¤µ¤ó¤¬»º¸å¥±¥¢¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª¼ê»æ¤Ä¤¤ÇÁÐ»Ò¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¡¢¡¢¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢½÷Í¥¡¦¿ûÌîÈþÊæ¤«¤é½Ð»º½Ë¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡¢ËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°é»ù¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï9·î30Æü¤ËÂè1»Ò¡¢2»Ò¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£