Î©Ì±¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤¬´´»öÄ¹²ñÃÌ¡¢°Â½»»á¤Ï¼óÁê¸õÊä°ìËÜ²½¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ä¹ñÌ±¤Ï¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×À¯ºö¤Ê¤É¤Î¸«²òµá¤á¤ë
¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤¬²ÄÇ½¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î£³ÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò£±£µÆü¤Ë³«¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä°Ý¿·¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤Û¤«¡¢£±£µÆü¤Ë¤ÏÎ©Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î£³ÅÞ¤È¸ÄÊÌ¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Ç¤Î¼óÁê¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤òÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬Á°Äó¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£
¡¡´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢°Â½»»á¤¬¼óÁê¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¼¨¤¹¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î©Ì±¤¬¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤ÎÇÑ»ß¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤È¡¢¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×À¯ºö¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Î²óÅú¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤Ï£±£´Æü¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÌîÅÄÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£°Â½»»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡Ö¤¢¤È¤Ï³ÆÂåÉ½¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¡Ê´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«Ì±¤Î¹â»Ô»á¤Ï£±£´Æü¤ÎÅÞÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ö¼óÁê»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼«Ì±´´Éô¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä°Ý¿·¤«¤é¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤ò´Þ¤à¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¼è¤ê¤Ä¤±¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£´Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬¿ºÍÕ»á¤È¡¢³á»³¹°»Ö¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¤½¤ì¤¾¤ì²ñÃÌ¤·¤¿¡£