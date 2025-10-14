¥»¤ÏÂ¼¾å¤ÈÅì¡¢¥Ñ¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÃ£¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢15Æü³«Ëë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ï15Æü¤Ë¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥»¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÎDeNA¤È¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¥Ñ¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¡¢6»î¹çÀ©¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁè¤¦¡£
¡¡14Æü¤Ïºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢DeNA¤¬µå¾ì¤ÇÄ´À°¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤Ï¡¢ºå¿À¤ÎÂ¼¾å¤ÈDeNA¤ÎÅì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃ£¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£