¡¡NTTÅìÆüËÜ¤ÈNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ï14Æü¡¢2035Ç¯ÅÙËö¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ·ÀÌó¿ô¤¬ºÇÂç450Ëü²óÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯ÅÙËö¤Î1043Ëü²óÀþ¤ÈÈæ¤Ù6³ä¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ê¡¢¿·µ¬²ÃÆþ¤Î¸º¾¯¤ä²òÌó¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ÎÆ¼²óÀþ¡Ê¥á¥¿¥ë²óÀþ¡Ë¤ÏÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£NTTÅìÀ¾¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ý»ý¤¬¸Â³¦¤È¤Ê¤ë35Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¸÷²óÀþ¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î´ðÃÏ¶É¤ÎÅÅÇÈ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÇÄêÅÅÏÃ·ÀÌó¤Ï½»ÂðÍÑ¤ÇÇ¯8¡ó¡¢»öÌ³ÍÑ¤ÇÇ¯6¡ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢NTTÅìÀ¾¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º35Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë440Ëü²óÀþ¤¬¸º¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÃÏ°èÃ±°Ì¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¹ç·×¤Ç150Ëü·ïÄøÅÙ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿²òÌó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£