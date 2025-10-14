¹â»Ô»á¡¢¸øÌÀÎ¥Ã¦¤òÄÄ¼Õ¡¡¼«Ì±µÄ°÷¤Ë¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï14Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë´Ø¤·¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¡¢¼«Ì±¤¬21Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µóÅÞÂÖÀª¤Î¹½ÃÛ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬½ªÎ»¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ïº©ÃÌ²ñ¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡ÖÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤À¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ïº©ÃÌ²ñ¤Ç¡ÖÈæ³ÓÂè1ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñ²È¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²È±¿±Ä¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¶¯Ä´¡£¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£