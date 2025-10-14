Åìµþ¡¦Âç°æÄ®±ØÄ¾·ë¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¹©»ö¸½¾ì¤ò½é¸ø³«
¡¡ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢JRÂç°æÄ®±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Î¹©»ö¸½¾ì¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹©¾ì¸½¾ì¡¦Ê£¹ç»ÜÀß¤Î¥â¥Ç¥ë
¡¡¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¡¢2Åï¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢Âç°æÄ®±Ø¤È¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¹¾ì¤äÊâ¹Ô¼ÔÄÌÏ©¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤Ï¡¢2029Ç¯ÅÙ¤ËÉÊÀî¶èÌò½ê¤Î¿·Ä£¼Ë¤â´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÉÍ¾¾Ä®±Ø¤«¤éÂç°æÄ®±Ø¤Þ¤Ç¤Î5¤Ä¤Î±Ø¤ò¡Ö¹°èÉÊÀî·÷¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Åìµþ¤Î¿·¤¿¤Ê¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÔ»Ô³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Ê¤É¤òÍèÇ¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë