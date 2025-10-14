ÀéÄ»Âç¸ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡É¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡É¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð
ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î»äÀ¸³è¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËººÄê¤·¡¢¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÇò¤µ¤ÈÈ½Äê¤¹¤ì¤ÐÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤ÎÎ¯¸ýÍ¤ÂÀÏ¯¡Ê40¡Ë¤¬¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¡×¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢Æ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢À¸³è¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡¢¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤â¤´²ÈÂ²¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¡¢Çä¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¶ìÏ«¤«¤±¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç¸ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂçºå¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¤â¤¦¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤ä¤Ã¤¿¡¢¤ï¤·¤Ï¡£¤Þ¤¡¡¢Í·¤Ó²á¤®¤Æ¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È°ìÆ±Çú¾Ð¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤óÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡¢¤½¤ì¤ò¡¢¤¦¤Á¤Î²Ç¤µ¤ó¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÎ¯¸ý¤¬¡ÖÍÄÃÕ±à¹Ô¤«¤»¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²Ç¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ä¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Ä¡×¤È¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÊÅú¤¨¡£½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç¸ç¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¡¢¤ï¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£