½©ÅÄ»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò»Ï¤á¤¿±îÅÄÏÂ»°»á¤¬¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆÃ¤Ë»º¶È¿¶¶½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¤ÎÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿±îÅÄ»á¤Ï¡¢Éû»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈÌîµå¤Ç¤¤¤¦¤È¥³ー¥Á¡É¤À¤È½Ò¤Ù¡¢Î¢Êý¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î11ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿½©ÅÄ»Ô¤Î±îÅÄÏÂ»°Éû»ÔÄ¹¤Ï¡¢14Æü¡¢½é¤á¤Æ»ÔÌò½ê¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È»ÔÄ¹¤«¤é¼Îá¸òÉÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¤¢¤È³ÆÉô¤ÎÉôÄ¹¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢·ü°Æ»ö¹à¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Ä£Æâ¤Ç·èÄê¤¹¤Ù¤°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸µÉûÃÎ»ö¤Î±îÅÄÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢4·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½¢Ç¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¡¦±îÅÄÏÂ»°Éû»ÔÄ¹
¡Ö¤â¤¦º£¡¢º£Æü¤«¤é¡¢Éû»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©Ä£»þÂå¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»º¶È¿¶¶½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿±îÅÄÉû»ÔÄ¹¡£
±îÅÄÉû»ÔÄ¹¡Ê1987Ç¯¡Ë
¡ÖËÜÅöÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·Ä±þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³Ø¤Þ¤ÇÌîµå³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢·Ä±þÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ê¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿±îÅÄ»á¡£
¸©¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¡¢ÃÎ»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÎ¢Êý¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Öº£²ó¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤Ç¤¤¤¦¤È¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
½©ÅÄ»Ô¡¦±îÅÄÏÂ»°Éû»ÔÄ¹
¡ÖÌîµå¤Ç¤¹¤«¡Ä¤¦ー¤ó¡£¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢´ÆÆÄ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡©¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³ー¥Á¡©ÂÇ·â¥³ー¥Á¡©ºîÀï¥³ー¥Á¡©¤«¤Ê¡×
µ¼Ô
¡Ö¥×¥ì¥¤¥äー¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊý¡©¡×
½©ÅÄ»Ô¡¦±îÅÄÏÂ»°Éû»ÔÄ¹
¡Ö¤½¤ê¤ã¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥×¥ìー¥äー¤Ï¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¡×
±îÅÄÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÌò½êÆâ¤Ç¡¢»º¶È¿¶¶½¤òÃ´¤¦Éô½ð¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÉô½ð¤Ê¤É¤òÅý³ç¤·¤Þ¤¹¡£