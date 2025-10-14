ÎëÌÚÃÎ»ö¡Ö¥Õ¥§ー¥º¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ä¿Í¿ÈÈï³²¡Ä¡Ö¿ÍÌ¿ºÇÍ¥Àè¤ÇÌÂ¤ï¤º¶î½ü¤â¡×¡¡ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ÏÂç»ö¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤â¡¡½©ÅÄ
¥¯¥Þ¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥Õ¥§ー¥º¡¢¶ÉÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¸©Ä£Æâ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñµÄ°÷¤«¤é¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À14Æü¤Î¸©µÄ²ñ¡¦¸©À¯¶¨µÄ²ñ¡£
ÎëÌÚÍÎ°ì¸©µÄ
¡Ö¤¤¤º¤ì¤³¤ì»Ò¤É¤â¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡¢µÕ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¹ÔÀ¯¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Þ¤Ç»ÔÌ±¤Î´Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸©¤â»Ô¤â¤â¤¦´°Á´¤Ë¥Õ¥§ー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã ¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¥Õ¥§ー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÒ³²µé¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦¾ï¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
ÎëÌÚÃÎ»ö
¡Ö¥Õ¥§ー¥º¤Ï¤â¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¸½ºßµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ»ä¤â¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ£Æâ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤¬²þÀµË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀè·î¤«¤é¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¯³Ñ»Ô¤ÈÂçÀç»Ô¡¢ÅòÂô»Ô¡¢»°¼ïÄ®¡¢Èþ¶¿Ä®¤Î5¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©À¸³è´Ä¶Éô ¿®ÅÄ¿¿µÝÉôÄ¹
¡ÖºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸©¤¬¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ø¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òÍÞ¤¨¡¢Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÇ¯Æâ¤ò¤á¤É¤ËÀ¸Â©°è¤È¤Î´Ë¾×ÂÓ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö´ÉÍý¶¯²½¥¾ー¥ó¡×¤ÎÀßÄê¤ò»ÔÄ®Â¼¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÍ³²¶î½ü¤Ë¤è¤ë¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¿ô¤¬º£Ç¯ÅÙ¡¢1,000Æ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÂçÎÌ½ÐË×¤·¤¿¤ª¤È¤È¤·¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¥Úー¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¸©¤Ë¤Ï1Æü¤Ë¿ô·ï¡¢¼ç¤Ë¸©³°¤«¤é¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¾ð¤ä¹³µÄ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¿ÍÌ¿¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÆ°Êª°¦¸îÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¿½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÏÌÂ¤ï¤ºËÜÅö¤Ëµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ÂºÝº£¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¿ÍÌ¿¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÌÂ¤ï¤º¶î½ü¤â¤·¤Þ¤¹¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ì¾ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ÏÂç»ö¤Ê¥Æー¥Þ¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤Ë¸Â³¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤ÏÈï³²¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£