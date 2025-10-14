¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ß¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¡õ¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢Nintendo Switch¡¿Nintendo Switch 2ÀìÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡ØPokemon LEGENDS Z¡¾A¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤ÎNintendo Switch¡¿Nintendo Switch 2ÀìÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡ØPokemon LEGENDS Z¡¾A¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥±¥â¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥á¥¬¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤ä¥á¥¬¥µ¡¼¥Ê¥¤¥È¤Ê¤É¥á¥¬¥·¥ó¥«¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤ä¥Ñ¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Á¥³¥ê¡¼¥¿¡¢¥Ý¥«¥Ö¡¢¥ï¥Ë¥Î¥³¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥ë¡¼¥à½ÉÇñ·ô¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬Åö¤¿¤ë´ë²è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë2¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¸¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬ÃêÁª¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
