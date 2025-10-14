¡ÒÄ¹Ìî£´¿Í»¦³²¡¦»à·ºÈ½·è¡ÓÊì¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ½Æ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÄÌÚÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤¬È¯¤·¤¿¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
2023Ç¯5·î¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Ç½»Ì±¤Î½÷À2¿Í¤È·Ù»¡´±2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬10·î14Æü¸á¸å¤«¤é³«¤«¤ì¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤ÏÀÄÌÚÈï¹ð¤Ë¡Ö»à·º¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡ÓÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤«¤é¸«¤¿ÀÄÌÚÈï¹ð
Èï³²¼Ô4Ì¾¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢ÄÌÊó¤«¤é12»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤ÖÈï¹ð¤ÎÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Ë¤è¤ë¶ÛÇ÷¤Î·Ð²á¤È¡¢Æ°µ¡¤ò½ä¤ëÊ£»¨¤Ê¾Ú¸À¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ÈÆâÌÌ¤Î°Ç¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ËÜ»ö·ï¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºàµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½¾ì¾Ú¸À¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤ê»þ¤ÎÈï¹ð¤ÈÊì¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ä¤Ä¡¢»ö·ïÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
5·î¤Î¸á¸å¤Ëµ¯¤¤¿»´·à¡ÄÀÅ¤«¤ÊÄ®¤¬°ìÊÑ¤·¤¿Æü
2023Ç¯5·î25Æü¸á¸å4»þ26Ê¬¡£
Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¹¾Éô¤Î½»Âð³¹¤Ç¡Ö²°³°¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¤ÏÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¡£
·Ù»¡´±2¿Í¡Ê¶Ì°æÎÉ¼ù·ÙÉôÊä¡¦46¡¢ÃÓÆâÂîÉ×½äººÉôÄ¹¡¦61¡Ë¡¢½»Ì±½÷À2¿Í¡ÊÂ¼¾å¹¬»Þ¤µ¤ó¡¦66¡¢ÃÝÆâÌ÷»Ò¤µ¤ó¡¦70¡Ë¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¸å¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÊì¿Æ¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼«Âð¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡¢12»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ26Æü¸áÁ°4»þÈ¾¡¢·Ù»¡¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬ÆÍÆþ¤·¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÅ¤«¤ÊÅÄ±àÃÏÂÓ¤¬¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¡È¶²ÉÝ¡É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
½»Ì±¤¿¤Á¤Ï²È¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¾Ã¤·¡¢Êª²»¤Ò¤È¤ÄÎ©¤Æ¤º¤ËÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ÌÜ·â¼Ô¤Î¾Ú¸À
»ö·ïÄ¾¸å¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Çµß½õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½»Ì±¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¸÷·Ê¤¬¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÆ·¹¦¤Ï³«¤»Ï¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÆ¨¤²¤í¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢ÌÂºÌÉþ¤ËË¹»Ò¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎÃË¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÃË¨¡¨¡ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤Ë¡¢ËË¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê´é¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¡¢µß½õ¼Ô¤Ï¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
È¯Ë¤¸å¤â¾Ç¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ÛÍÍ¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
²áÊÝ¸î¤Ê²ÈÄí¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¡¡¡È¸ÉÎ©¤¹¤ëÄ¹ÃË¡É¤ÎÁÇ´é
ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾»Î°ì²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Éã¤Ï»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤âÌ³¤á¡¢²ÈÄí¤Ï13ÂåÂ³¤¤¤¿ÍµÊ¡¤ÊÇÀ²È¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ÏÈï¹ð¤ò¹â¹»¤Þ¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¹¤ë¤Û¤É¤Î²áÊÝ¸î¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÊ¸½¸¤Ë¤Ï¼«¤é¡¢
¡ÖÌ¿¤¬°ìÈÖÂç»ö¡¢ÆóÈÖÌÜ¤Ï¤ª¶â¡×¡Ö¾Íè¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ë¤â¡¢Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤É¤³¤«Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡£
Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Âð¤Ë¤³¤â¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤äº×¤ê¡¢¾ÃËÉÃÄ¤Ê¤É¤Ë¤â°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤òµñ¤ß¡¢¸¤¤Î»ô°é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£
¿ÆÂ²¤Î°ì¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¸ÉÆÈ¤ËÂÑ¤¨¤ë½Ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
Î©¤Æ¤³¤â¤êÃæ¤Î¡ÈÊì»Ò¤Î²ñÏÃ¡É
»ö·ïÅöÌë¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÏÊì¿Æ¤ò¿Í¼Á¤Ë¤·¡¢¼«Âð¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¡£
Êì¤ÏÈï¹ð¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¡Ö·ù¤À¡×¤ÈÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î©¤Æ¤³¤â¤êÃæ¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤Á°·¤¤¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö½¸ÃÄ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Èï³²¼Ô°Õ¼±¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸ÉÎ©¤È¡¢²ÈÄíÆâ¤Î»ÙÇÛÅª´Ø·¸¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
Êì¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ£°ì¤Îå«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¶¯¤¤Â«Çû¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÏÄ¤ó¤À°ÍÂ¸´Ø·¸¤¬¡¢»ö·ï¤Î°ú¤¶â¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ëÀìÌç²È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¡×È¯¸À¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤«¡¢Æ¨Èò¤«
£¹·î¤ÎºÛÈ½¤ÇÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÌÛÈë¡×°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï°Û¼¡¸µÂ¸ºß¤«¤éÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤Æ¿Í¤ò»¦¤·¤Æ»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¤¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏËä¤á¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
Àº¿À´ÕÄê¤Ç¤ÏÌÑÁÛ·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï·×²èÅª¤ÇÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¿´¿À¿ê¼å¤Î¼çÄ¥¤ÏÂà¤±¤é¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤Î·º»öÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ÅÂç¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»à·º¤ÎÁªÂò¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤»ö¾ð¤Ï¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»à·º¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤à°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
4¿Í¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¸½¼Â¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ