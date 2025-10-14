»Õ¾¢¡¦Å·¾ÂÃÎ·Ã»Ò¤Î¶µ¤¨¤ÇÊ¿¶Ñ10¥ä¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡¡¥Í¥¯¥Ò¥í¡¦ÁáÀî²ÆÌ¤¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡©¡Ú¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡×¡£Á´17Àï¤Î¤¦¤Á11Àï¤¬½ªÎ»¤·¡¢11·î¤ÎºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇËè½µ»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤¹»Ï¤Þ¤ëÂè12Àï¡Öacom Ladies Cup¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Î³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥á¥ê¥¢¥Ò¥ë¥ºCC¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤¹¤Î»î¹ç¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÅ·¾ÂÃÎ·Ã»Ò¤¬Ê¬ÀÏ¡£º£²ó¤Ï¡¢º£µ¨2Ï¢¾¡¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÁáÀî²ÆÌ¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ûº£µ¨2Ï¢¾¡¡ª ·àÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÁáÀî²ÆÌ¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÁáÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¸½ºß»ä¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½Å»ë¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà½÷¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¡¢¶ÚÎÏ¡¢½ÀÆðÀ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·Èô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò±ó¤¯¤Ë±ó¤¯¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢±ó¿´ÎÏ¤ò¤è¤ê»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é¤ÏÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï±¦¼çÂÎ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±¦¤ÇÎ¯¤á¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ä¾ÀþÅª¤Ç¡¢¥¿¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Á³¤Ê¥¿¥á¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊ¿¶Ñ10¥ä¡¼¥É¤Ï¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÉ¬Í×¤ÊÊÑ²½¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¢£ÁáÀî²ÆÌ¤¤Ï¤ä¤«¤ï¡¦¤Ê¤Ä¤ß¡¿2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥¯¥Ò¥íÄÌ»»3¾¡¡£ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤â3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡Ê²òÀâ¡ËÅ·¾ÂÃÎ·Ã»Ò¤¢¤Þ¤Ì¤Þ¡¦¤Á¤¨¤³¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»6¾¡¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡ÖIMPACT A BODY¡×¤ò±¿±Ä¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ØÆ³¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î²òÀâ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤Ç305¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤òÂç²òË¶¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹305¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦¾¾±ºÈþÐÒ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¶´ÊÃ±Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×½Ñ¤È¤Ï¡©¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û¡Ù¸ø³«Ãæ
