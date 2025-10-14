µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¡¡»×¤¤½Ð¤Î»î¹ç¤Ï·àÅª°ìÈ¯¤ÇÆâ³¤¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¡È¶»¥¢¥Ä¡É¤Î»î¹ç
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¿¼¤¤»î¹ç¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£2011Ç¯10·î22Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î²£ÉÍÀï¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÌµ»àËþÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·±¦Íã¤ØµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£Æâ³¤¤µ¤ó¤âºÇÂ¿¾¡¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤Î½é¤á¤Æ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ¨¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£·àÅª¤Ê°ìÈ¯¤Ç¡¢ºÇÂ¿¾¡¤¬³ÎÄê¤·¤¿Æâ³¤¤ÏÄ¹Ìî¤ÈÎÞ¤ÎÊúÍÊ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¶»¥¢¥Ä¡É¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£