¥Ï¥Þ¥¹¤ÈÂ¾ÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬¸òÀï¤«¡¡20¿ÍÄ¶»àË´¡¢¸¢ÎÏÁè¤¤·üÇ°
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û±ÑBBCÊüÁ÷¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÈÂ¾¤ÎÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸òÀï¤¬¥¬¥¶¤Çµ¯¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â27¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç¼åÂÎ²½¤¹¤ëÃæ¡¢Â¾¤ÎÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¸¢ÎÏÁè¤¤¤Î·ã²½¤ä¼£°Â°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸òÀï¤ÏËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤Ç11Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹ÀïÆ®°÷300¿Í°Ê¾å¤¬¡¢ÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤ë·úÊª¤ò½±·â¤·¤¿¡£14Æü¤Ë¤â¸òÀï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï¤ò¼õ¤±¡¢¿ôÀé¿Í¤Î¼£°ÂÍ×°÷¤ò¥¬¥¶³ÆÃÏ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£