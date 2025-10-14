¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»ÔÁíºÛ¡È¸øÌÀÎ¥Ã¦¡É¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¡¡Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤ª¤ï¤Ó¡Ö¼óÁê»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÅØÎÏ¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤¬14Æü¸á¸å5»þ²á¤®¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¡§
¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï26Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éº£²ó¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê½°µÄ±¡¤â»²µÄ±¡¤âÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¼óÁê»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»ä¼«¿È¤â¤³¤Î3Æü´Öºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ç¤â¼êÊ¬¤±¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤´¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤¿¤¤»Ý¡¢¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£