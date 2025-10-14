¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×½ÐÅ¹¥í¡¼¥½¥ó¤¬Çä¤ê¾å¤²À¤³¦°ì¡ª120Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ...¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¿Íµ¤¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×Ìó36Ëü¿©Çä¤ì¤ë
ËüÇî¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥í¡¼¥½¥óÁ´Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¥«¥Õ¥§¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËüÇî¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢·×120Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢¥í¡¼¥½¥óÌó2Ëü2000Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤¬Ìó36Ëü¿©Çä¤ê¤¢¤²¤¿¤Û¤«¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬1ÆüÌó600¸ÄÇä¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÏËüÇî¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄÄÎóÃª¤ä¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£