¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£±£´Æü¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ç¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å£±£°»þ£´£µÊ¬¡áÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¦¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤È¾åºä¼ùÎ¤¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÅ·Ê¸³ØÉô¤À¤Ã¤¿½÷»Ò£´¿Í¤¬¡¢¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î£³£°Âå½÷À¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼êÊü¤·¤¿Ì´¤ò½¦¤¤Ä¾¤¹Êª¸ì¤À¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÆüÈæÌî¤Ò¤«¤ê¤ò¾åºä¤¬±é¤¸¡¢¿¹ÅÄ¤¬£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Ò¤«¤ê¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤êÅ·Ê¸Éô£³¿Í¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤¢¤¢¤·¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈºÙ¤«¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤º¡¢£´¿Í¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ò¤«¤ê¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¡£¤À¤«¤é°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤òÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£´¿Í¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤ÃåÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾åºä¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤Ò¤«¤ê¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂÀÍÛ¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¤³¤í¤ÏÌòºî¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ÅÄ¤Ë½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï±§Ãè¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÃÎ¼±¤¬¿¼¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤«¤ê¤Î±§Ãè¤Ë¸þ¤±¤ë¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¾ð¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡ØËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø±§Ãè¤ÈËÜ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ä¤«¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Æ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£