¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ë¾åÃ«º»Ìï¤Î»²Àï·èÄê¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬º»ÌïÍÍ¤òÇ§¤á¤¿¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡ªº£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£´Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡¢£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤¬£Å£Ö£É£Ì¤ËÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¾åÃ«¤Î»²Àï¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î»öÌ³¤Ç²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾åÃ«¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤âº»ÌïÍÍ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤«¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤â¶½¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Î°úÂà¤â¤¢¤ë¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ëº»ÌïÍÍ¤¬°ìÎØ¤Î¹õ¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾åÃ«¤Ï²ñ¸«¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬º»ÌïÍÍ¤òÇ§¤á¤¿¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡ª¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¡¢º»ÌïÍÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£µ¼Ô¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤é¼ª¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤±¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëº»ÌïÍÍ¤òÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¤ªÁ°¤é¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î£Í£Ö£Ð¼è¤ê¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤·¤ç¤Ã¤Ú¤¨¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÏÃ¯¤¬¤É¤¦¸«¤¿¤Ã¤Æº»ÌïÍÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤éÌÛ¤Ã¤ÆÁ´°÷¡¢º»ÌïÍÍ¤ËÀ¶¤°ìÉ¼¤òÅêÉ¼¤·¤í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ñ¸«¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È²ñ¸«¸å¤Ë²÷¤¯»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º»ÌïÍÍ¤Ï·è¤·¤Æ¥Ò¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²û¤¬¹¤¤¤Î¤À¡£