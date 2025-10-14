¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥Ò¥í¥à¡õ³°Æ»¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×½Ð¾ì12¥Á¡¼¥à·èÄê¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤«¤é3Áª¼ê
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£´Æü¡¢¼¡´ü¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£²£³Æü¡¢¸å³Ú±àÂç²ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°Àï¤Ï½Ð¾ì£±£²¥Á¡¼¥à¤ò£Á¡¢£Â¤Î£²¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±°Ì¥Á¡¼¥à¤¬£±£±·î£²Æü´ôÉìÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡££±£³ÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î¡ÖÌµ½êÂ°¡×¤È¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤ÎÏÂ²ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥ÈÀª¤Î»²Àï¤Ë¤è¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡¡ÅÄ¸ýÎ´Í´¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Ë¡¢£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡õ³°Æ»¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡õ±Ê°æÂçµ®¡¢¥Æ¥ó¥×¥é¥ê¥ª¡Ê£Ã£Í£Ì£Ì¡Ë¡õ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥ä¥ó¥°¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ£Ó£È£Ï
¡Ú£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡õ£Ë£Õ£Õ£Ë£Á£É¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡õ£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Ë¡¢£Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¡õµÈ²¬Í¦µª¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Ë¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢¶â´ÝµÁ¿®¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿