¡Úµð¿Í¡ÛÆó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÃÄ¡¡µåÃÄ¤Ï°ÖÎ±¤âËÜ¿Í¤Î·è°Õ¸Ç¤¯
¡¡µð¿Í¤ÎÆó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£´Æü¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²¬»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¤ÇÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢£²£°£°£¸Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£±£³Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡££±£¶Ç¯¤«¤éÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£±£·Ç¯¤«¤é¤Ï°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤ÎÈôÌö¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦ÉÙ»³¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±£¹Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆ±µåÃÄ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢Íâ£²£°Ç¯¤Ë»°·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËºÆÉüµ¢¡£Æ±Ç¯£¸·î¤«¤é»°·³´ÆÆÄ¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÆó·³´ÆÆÄÂå¹Ô¡¢Æó·³´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿£²£´Ç¯¤Ë¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£°¤Éô´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤Î¿½¤·½Ð¤ËµåÃÄ¤Ï°ìÅÙ¤Ï°ÖÎ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¯¡¢ÂàÃÄ¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£