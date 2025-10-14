¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ä¥Þ¥¬¥¿¤¬¸ì¤ë¡ÖÁÓ¼º¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¸÷¡×¨¡¨¡¸É¹â¤Î²Î¤¤¼ê¤¬9Ç¯¤Ö¤êµ¢´Ô
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ä¥Þ¥¬¥¿¡ÊRachael Yamagata¡Ë¤¬5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤ò10·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
Á°ºî¡ØTightrope Walker¡Ù¤«¤é¼Â¤Ë9Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤éÈà½÷¤ÎCD¤¬ÆüËÜ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØElephants¡ÄTeeth Sinking Into Heart¡Ù¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È17Ç¯¡£ºÇ¸å¤ÎÍèÆü¸ø±é¤«¤é¤â13Ç¯È¾¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð²þ¤á¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤ò½é¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ä¥Þ¥¬¥¿¤ÏÊÆ¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£Æü·Ï¤ÎÉã¿Æ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î¸µ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£12ºÐ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï±é·à¤òÀì¹¶¡£¤½¤Î¸å¡¢BUMPUS¤È¤¤¤¦¥·¥«¥´¤Î¥«¥ë¥È¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò5Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉ½¸½Íßµá¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤ÎÏÓ»î¤·¤ò·Ð¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½é¤Î¥½¥í¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Î¥é¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ê¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤¤Ê¤ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥°¥ì¥¤¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¸ø±é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ2004Ç¯¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHappenstance¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÁ°¤Ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢2005Ç¯1·î¤Ë¤Ï½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Û¤«¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÊRCA¡Ë¤ÎÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤Ë¤è¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ2ºîÌÜ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤«¤é4Ç¯¸å¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤òÎ¥¤ì¤Æ¼«¼ç¤Ç3ºîÌÜ¡ØChesapeake¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î3Ç¯¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥¹¥í¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼Á¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³°¤Ç¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î»ÑÀª¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÀÚ¼Â¤Ç¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤·¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤«¤È»×¤¨¤ÐÌþ¤·¤â¤¹¤ë²ÎÀ¼¡£Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¶ÊÅ¸³«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î9Ç¯¿¶¤ê¤Î¿·ºî¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤ò¼«Âð¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÏ¿²»¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ì¥¤¥¸¥¢¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤Û¤«¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢¤Ä¤¤¢¤¤¤ÎÄ¹¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Èà½÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î»à¡¢³Ü´ØÀá¾É¤äÄ°³Ð¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£Zoom¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²»³Ú¤Ï¡ÖÎ¹¡×¨¡¨¡ÉÔÊÑ¤ÎÁÏºîÅ¯³Ø
¡½Ìó9Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤¬¿ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§´°À®¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢ÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½Á°ºî¡ØTightrope Walker¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶Êºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£²Ã¤¨¤Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Î½Ð»ñ¸µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ÎÍ×°ø¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ëº£ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤Ä¾¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î´ü´Ö¤Î¿´¾ð¤ò¿·¤¿¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡½COVID-19¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤È¤½¤Î±²Ãæ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²áÄø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ´°÷¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤â²¿¿Í¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤¬¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤Î¿É¤µ¡¢ÄË¤ß¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È¾è¤ê±Û¤¨¡¢»ä¼«¿È¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¶Ê¤òÃù¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¡£
¡½¤½¤¦¤·¤Æ¿È¶á¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¶Ê¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ãÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾×Æ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½é´ü¤Îº¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤ÆÆóÅÙ¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÃ±È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÃæÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£
¡½¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤äÈá¤·¤ß¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤À¤ê¡¢ðË¤¬À²¤ì¤¿¤ê¡¢µß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤Í¡£¤É¤ó¤ÊºîÉÊºî¤ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£ÆÃ¤Ëº£ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤òµß¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤³¤½¤¬¡ÉÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¿É¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤è¤Í¡£¿É¤¯¤ÆÈá¤·¤¤À¤³¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤òµß¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÌþ¤·¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½º£ºî¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤Ë¤Ï11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤È¶Ê¤È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§º£²ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1¶Ê½ñ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¼¡¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°Õ¼±¤ÎÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤³¤ì¤Ï3Ê¬È¾¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î®Æ°Åª¤Ç¡¢¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤¬¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¶Ê¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¡½½é¤á¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¶Ê¤¬¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¶Ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç½ù¡¹¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´°À®¿Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤¿¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ó¥Í¥Ã¥È¡ÊÊª¸ì¤Î¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ÊÁÇ¤ÇÀâÌÀÅª¤Ê°ì¾ìÌÌ¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¼¡¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ñ¤¤¤Æ¤ÏÏ¿²»¤·¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¶Ê¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¡ÖBlue Jay¡×¤È¡ÖJesse¡×¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï1¶Ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡ÖHeaven Help¡×¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢½é¤á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¡¢ÊÒÊý¤ò¡ÖReprise¡×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡ÖReprise¡×¤Î¤Û¤¦¤Î²Î»ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¡É»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡É¸÷¤òÅô¤·¤Æ¡É¡É¤³¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¯¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä°¤¯¿Í¤¬»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ê¤ëÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÍýÁÛ¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤ÎÎ¹¡É¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢´î¤Ó¤äÀ¸¤¹ÃÈå¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤ËÉ¬¤º¶Á¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ê½ç¤âÁêÅö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤ï¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë°ìÈÖÁê±þ¤·¤¤¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¡©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£1¶Ê1¶Ê¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤òÃê½Ð¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤«¤é¾¯¤·¿²¤«¤»¡¢2¥«·î¸å¤ËÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿½çÈÖ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶Ê½ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖBackwards¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¡£»ä¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯²È¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤Î¤Í¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Éô²°¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ï¤±¡£Ã¯¤«¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ì¤À¤È¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢¶Ê¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ê¡©¤È¤«¡£µ¡Ç½Åª¤«¤É¤¦¤«¡¢ÇÛ¿§¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²È¶ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¡¢¶õµ¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤Ë¤¹¤ë¤Î¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤è¡£
¡½¤µ¤¤Û¤É¤«¤é²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ì¤Ï¡É´¶¾ð¤ÎÎ¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1¶Ê¤ÎÅ¸³«¼«ÂÎ¤¬Î¹¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«?!¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¡¢¤Õ¤È20Ç¯Á°¤ËËÍ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶Ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¡£»ä¤Î²»³Ú¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥£¤Î²»³Ú¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Îº¢¤«¤é¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£»ä¤Ã¤¿¤é20Ç¯Á°¤Ë¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤ï¡£¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢»ä¤Ï²Î»ì¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÁ´Éô¤ò°ì½ï¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¡£»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²»³Ú¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¹¤´¤¯ËÉÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉ³²ò¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Í¡£ÀÎ¤«¤é±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂÎ¸³¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¼Ü¤ÎÄ¹¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¡¢»ä¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÄ¹¤¤Î¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¡ÖÎ¹¡×¤ò¿®¤¸¤Æ
¡½¡ÖCarnival¡×¤È¡ÖGalaxy¡×¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê²»³Ú¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï15Ç¯Á°¤«¤éÌ©¤«¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¡ÖCarnival¡×¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÁÔÂç¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æñ¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì²óËº¤ì¤Æ°ì¤«È¬¤«¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¡£ÇúÈ¯ÎÏ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¼Â¤Ï»ä¡¢³Ü´ØÀá¾É¤Ç¡¢³Ü¤¬¥º¥ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â³Ü´ØÀá¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤«¤é¡ÖGalaxy¡×¤Ï¡¢°ã¤¦ÏÇÀ±¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡£±§Ãè¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤Ã¤È¤âËÁ¸±Åª¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡© ¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¡ÖCarnival¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ç¥â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Ñ¡¼¥È¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤Ç»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¤¢¤È²¿ÅÙ¤â²Î¤Ã¤ÆÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·Á¯¤µ¤È¤«³«Êü´¶¤òÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬·ë¶É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Í³¤Ë²Î¤¦¤«¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¡£É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¥Ç¥â¤Ï¡É¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²Î¤ï¤Ê¤¤ã¡É¤È¤«¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¶Ê¤Ë¿·¤·¤µ¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤½¤ì¤«¤éº£ºî¤Ë¤Ï½Å¤ß¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ÎÆ±µï¤·¤¿¡ÖBlue Jay¡×¤ä¡ÖJesse¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Î²Î¤¤Êý¤Ë¤ÏÎð¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Î¼«Ê¬¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤ò°Õ¼±¤»¤º¤È¤â¡¢Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤¬¼«Á³¤Ë²Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶Ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ëÁ°È¾¤ËÂÐ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï²»¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤Ë½Ð¤¿¡ÖBlue Jay¡×¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖJesse¡×¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤Î2¶Ê¤Ï¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÉô²°¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤òÃÖ¤¤¤ÆÏ¿¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¶Ê¤ÏÌ¤´°À®¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»æ¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÃÆ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤½¤·¤Æ1¶ÊÃÆ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ò¤®¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¼¡¤Î¶Ê¤òÃÆ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤òÊû¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤È°¦¾ð¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÏ¶¯¤¤²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿2¶Ê¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¤½¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ÆÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Ë²¿¤â²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¡£
¡½ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤¦¡¢¿´¤Ç²Î¤¦¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÍÆ°×¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤Í¡£»ä¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡£¤À¤«¤é¼«Âð¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¡£°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤âÇø¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤Ç¤â²¿Ç¯¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥ê¥¢¥ë¤À¤«¤é¤Í¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ±³¤Î¤Ê¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤é¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤â¤Þ¤¿½é¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡¢¤½¤¦¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ¹¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÊÃ±°Ì¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ë¶¯¤¤¹´¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ïº£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ø¥¢¡¼¥¥Ó¥¹¥È¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò±Êµ×ÊÝÂ¸¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤â±Êµ×ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¤³¤Î»þÂå¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÄ°¤¼ê¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±»ä¤Î¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Í¡£¤À¤±¤É»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òº£¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ºÙ¡¹¤È¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þÂå¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤³¤È¡£¤â¤·¤â¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯»¶¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¹´¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£
¡½Ìó9Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤¬¿ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§´°À®¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢ÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½Á°ºî¡ØTightrope Walker¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶Êºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£²Ã¤¨¤Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Î½Ð»ñ¸µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ÎÍ×°ø¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ëº£ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤Ä¾¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î´ü´Ö¤Î¿´¾ð¤ò¿·¤¿¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡½COVID-19¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤È¤½¤Î±²Ãæ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²áÄø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ´°÷¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤â²¿¿Í¤«Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤¬¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤Î¿É¤µ¡¢ÄË¤ß¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È¾è¤ê±Û¤¨¡¢»ä¼«¿È¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¶Ê¤òÃù¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¡£
¡½¤½¤¦¤·¤Æ¿È¶á¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¶Ê¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ãÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾×Æ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½é´ü¤Îº¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤ÆÆóÅÙ¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÃ±È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÃæÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£
¡½¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤äÈá¤·¤ß¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤À¤ê¡¢ðË¤¬À²¤ì¤¿¤ê¡¢µß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤Í¡£¤É¤ó¤ÊºîÉÊºî¤ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£ÆÃ¤Ëº£ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤òµß¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤³¤½¤¬¡ÉÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¿É¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤è¤Í¡£¿É¤¯¤ÆÈá¤·¤¤À¤³¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤òµß¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÌþ¤·¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½º£ºî¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤Ë¤Ï11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤È¶Ê¤È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§º£²ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1¶Ê½ñ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¼¡¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°Õ¼±¤ÎÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤³¤ì¤Ï3Ê¬È¾¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î®Æ°Åª¤Ç¡¢¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤¬¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¶Ê¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¡½½é¤á¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¶Ê¤¬¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¶Ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç½ù¡¹¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´°À®¿Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤¿¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ó¥Í¥Ã¥È¡ÊÊª¸ì¤Î¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ÊÁÇ¤ÇÀâÌÀÅª¤Ê°ì¾ìÌÌ¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¼¡¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ñ¤¤¤Æ¤ÏÏ¿²»¤·¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¶Ê¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¡ÖBlue Jay¡×¤È¡ÖJesse¡×¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï1¶Ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡ÖHeaven Help¡×¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢½é¤á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¡¢ÊÒÊý¤ò¡ÖReprise¡×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡ÖReprise¡×¤Î¤Û¤¦¤Î²Î»ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¡É»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡É¸÷¤òÅô¤·¤Æ¡É¡É¤³¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¯¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä°¤¯¿Í¤¬»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ê¤ëÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÍýÁÛ¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÉÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤ÎÎ¹¡É¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢´î¤Ó¤äÀ¸¤¹ÃÈå¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤ËÉ¬¤º¶Á¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ê½ç¤âÁêÅö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤ï¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë°ìÈÖÁê±þ¤·¤¤¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤í¡©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£1¶Ê1¶Ê¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤òÃê½Ð¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤«¤é¾¯¤·¿²¤«¤»¡¢2¥«·î¸å¤ËÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿½çÈÖ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶Ê½ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖBackwards¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¡£»ä¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯²È¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤Î¤Í¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Éô²°¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ï¤±¡£Ã¯¤«¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ì¤À¤È¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤«¡¢¶Ê¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ê¡©¤È¤«¡£µ¡Ç½Åª¤«¤É¤¦¤«¡¢ÇÛ¿§¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²È¶ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¡¢¶õµ¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤Ë¤¹¤ë¤Î¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤è¡£
¡½¤µ¤¤Û¤É¤«¤é²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ì¤Ï¡É´¶¾ð¤ÎÎ¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1¶Ê¤ÎÅ¸³«¼«ÂÎ¤¬Î¹¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«?!¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¡¢¤Õ¤È20Ç¯Á°¤ËËÍ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶Ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¡£»ä¤Î²»³Ú¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥£¤Î²»³Ú¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Îº¢¤«¤é¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£»ä¤Ã¤¿¤é20Ç¯Á°¤Ë¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤ï¡£¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢»ä¤Ï²Î»ì¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÁ´Éô¤ò°ì½ï¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¡£»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²»³Ú¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¹¤´¤¯ËÉÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉ³²ò¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Í¡£ÀÎ¤«¤é±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÂÎ¸³¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¼Ü¤ÎÄ¹¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¡¢»ä¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÄ¹¤¤Î¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¡£
¡½¡ÖCarnival¡×¤È¡ÖGalaxy¡×¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê²»³Ú¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï15Ç¯Á°¤«¤éÌ©¤«¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¡ÖCarnival¡×¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÁÔÂç¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æñ¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì²óËº¤ì¤Æ°ì¤«È¬¤«¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¡£ÇúÈ¯ÎÏ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¼Â¤Ï»ä¡¢³Ü´ØÀá¾É¤Ç¡¢³Ü¤¬¥º¥ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â³Ü´ØÀá¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤«¤é¡ÖGalaxy¡×¤Ï¡¢°ã¤¦ÏÇÀ±¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡£±§Ãè¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤Ã¤È¤âËÁ¸±Åª¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡© ¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¡ÖCarnival¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ç¥â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Ñ¡¼¥È¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤Ç»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¤¢¤È²¿ÅÙ¤â²Î¤Ã¤ÆÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥Ç¥â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·Á¯¤µ¤È¤«³«Êü´¶¤òÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬·ë¶É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Í³¤Ë²Î¤¦¤«¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¡£É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¥Ç¥â¤Ï¡É¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²Î¤ï¤Ê¤¤ã¡É¤È¤«¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¶Ê¤Ë¿·¤·¤µ¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤½¤ì¤«¤éº£ºî¤Ë¤Ï½Å¤ß¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ÎÆ±µï¤·¤¿¡ÖBlue Jay¡×¤ä¡ÖJesse¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Î²Î¤¤Êý¤Ë¤ÏÎð¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Î¼«Ê¬¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ëÉ½¸½¤ò°Õ¼±¤»¤º¤È¤â¡¢Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤¬¼«Á³¤Ë²Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶Ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ëÁ°È¾¤ËÂÐ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï²»¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤Ë½Ð¤¿¡ÖBlue Jay¡×¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖJesse¡×¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤Î2¶Ê¤Ï¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÉô²°¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤òÃÖ¤¤¤ÆÏ¿¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¶Ê¤ÏÌ¤´°À®¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»æ¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÃÆ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤½¤·¤Æ1¶ÊÃÆ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ò¤®¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¼¡¤Î¶Ê¤òÃÆ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤òÊû¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤È°¦¾ð¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÏ¶¯¤¤²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿2¶Ê¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¤½¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ÆÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Ë²¿¤â²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¡£
¡½ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤¦¡¢¿´¤Ç²Î¤¦¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÍÆ°×¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤Í¡£»ä¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡£¤À¤«¤é¼«Âð¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¡£°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤âÇø¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤Ç¤â²¿Ç¯¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥ê¥¢¥ë¤À¤«¤é¤Í¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ±³¤Î¤Ê¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤é¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤â¤Þ¤¿½é¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¡¢¤½¤¦¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ¹¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÊÃ±°Ì¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ë¶¯¤¤¹´¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡§¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ïº£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ø¥¢¡¼¥¥Ó¥¹¥È¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò±Êµ×ÊÝÂ¸¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤â±Êµ×ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¤³¤Î»þÂå¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÄ°¤¼ê¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±»ä¤Î¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Í¡£¤À¤±¤É»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤òº£¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ºÙ¡¹¤È¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þÂå¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤³¤È¡£¤â¤·¤â¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯»¶¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¹´¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£
