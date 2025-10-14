Nectar Woode¤¬¸ì¤ë½éÍèÆü¡¢²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸Î¶¿¥¬¡¼¥Ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î
¥¬¡¼¥Ê·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Í¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¡ÊNectar Woode¡Ë¤¬½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹Ù³°¤Î¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥¡¼¥ó¥º½Ð¿È¡£¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤È¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÊì¤ò¤â¤Á¡¢¸½ºß¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂ¿Ê¸²½Åª¤ÊÂ©¿á¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¦¥ì¥¤¤ä¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¡¦¥Ï¥ô¥¡¥¹¡¢¥¯¥ì¥ª¡¦¥½¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ÏÉè¤ËÏ¢¤Ê¤ë¤â¤Î¡£²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î¿³Èþ´ã¤â·òºß¤ÎÂç¸æ½ê¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¡¼¥Ê¡¦¥·¥â¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°Ìë¤Î·ÃÈæ¼÷BLUE NOTE PLACE¤Ç¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç´ÑµÒ¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Í¥¯¥¿¡¼ËÜ¿Í¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥°¥¹¤Î2Ì¾¡£µÒÀÊ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤Ê¬¡¢²»¸»¤è¤ê¤â³Ú¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤äÀ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£MC¤Ç¤Ï»þÀÞ¾éÃÌ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖHow It's Gotta Be¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤ò°Ñ¤Í¤ÆÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Í¥¯¥¿¡¼¤âËÜ¼èºà¤Ç¡Ö´ÑµÒ¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¿ÆÌ©¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·EP¡ØIt's Like I Never Left¡Ù¤Ï¡¢Èà½÷¤¬½é¤á¤ÆÉã¤È¤È¤â¤Ë¥¬¡¼¥Ê¤òË¬¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Î¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥é¥«¥¤¤ä¥¬¡¼¥Ê¤Î²»³Ú¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ÖSuper Jazz Club¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Éã¿Æ¤¬¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡ÖAma Said¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÉ³ÂÓ¤¬¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿Á´6¶Ê¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤á¤°¤ë³ëÆ£¤È¼õÍÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡Öµ¢¶¿¡×¤Î´¶³Ð¤ò²¹¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç°é¤Ã¤¿¥Í¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤Î¸Î¶¿¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î°ìÉô¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¬¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹¤ÇÈà½÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢·ÃÈæ¼÷BLUE NOTE PLACE¤Ç¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Æ¡ÊPhoto by Kazumichi Kokei¡Ë
½éÍèÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡½½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤«¤â¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬Âç¹¥¤¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¤Î³¹¤òÊâ¤¯¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§90Ç¯Âå¤Î¥í¥¤¡¦¥Ï¡¼¥°¥í¡¼¥ô¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈà¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ê¤¼¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡½¤â¤·¤«¤·¤Æ¹õÅÄÂîÌé¤µ¤ó¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¤½¤¦¡ª Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¥¯¡¼¥ë¡ª
Photo by Kazumichi Kokei
¡½½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥¡¼¥ó¥º¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ä¶¤Ï¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½¤¬¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2010Ç¯°Ê¹ß¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥¡¼¥ó¥º¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ë¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³ÆÃÏ¤«¤éÍè¤¿Í§¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÊ¸²½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¤ªÉãÍÍ¤Ï¥¬¡¼¥Ê½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ï¥¤¥é¥¤¥Õ¡ÊÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«±Ñ¸ì·÷¤Î¥Ý¥Ã¥×²»³Ú¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥ê¥º¥à¤È·Ú²÷¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬ÆÃÄ§¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤ä¥¨¥Ü¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¬¡¼¥Ê²»³Ú¤Î¸ÅÅµÅª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÉã¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥ê¡¼¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥È¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥²¥¨¤Ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ì¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥º¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¤Ë²»³Ú¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤Ê¤¬¤é°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ü¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡½ºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·¤¿³Ú´ï¤Ï¡¢ºòÌë¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¤ªÉãÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥µ¥Ã¥¯¥¹¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿³Ú´ï¤Ï¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë³ÚÉè¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï²»³ÚÍýÏÀ¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ç¡¢³ÚÉè¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¥®¥¿¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Ê¤éÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡£15ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¥³¡¼¥É¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤êºî¶Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¼Â¸³¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§»ä¤Î¾ì¹ç¡¢²»³Ú¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÂ¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¼ÂºÝ¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿»þ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¥í¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥®¥¿¡¼¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ÀYouTube¤Ë¹¹ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¤Î¡ØMTV¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡Ù¤òÃæÃÇ¤»¤º¤ËÁ´Éô¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢¥®¥¿¡¼¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îºî¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò¿Ê¤á¤Æ´ÑµÒ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ë½Ð¤¿¥½¥¦¥ë¤ä¥¸¥ã¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÌë¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¥ó¥°¤ä¥¸¥ç¥Ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢²Î»ì¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºòÌë¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢²Î»ì¤äÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸Î¶¿¥¬¡¼¥Ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î
¡½ºÇ¿·EP¡ØIt's Like I Never Left¡Ù¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¬¡¼¥Ê¤ÎSuper Jazz Club¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥é¥«¥¤¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§Super Jazz Club¤È¤Î¡ÖLOSE¡×¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥Ó¡¼¥È¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¬¡¼¥Ê²»³Ú¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥Õ¤ä¥¢¥Õ¥í¥Ó¡¼¥Ä¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¬½é´ü¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥é¥«¥¤¤È¤Î¡ÖOnly Happen¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥É¤¬¿Í¤ò¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Super Jazz Club¤È¤Îºî¶È¤Ï·Ú²÷¤«¤Ä¥ê¥é¥¯¥·¥ó¤Ê´¶¤¸¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤È¤Îºî¶È¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊºîÉ÷¤òÄÉµá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î2¤Ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡ÖWhen the Rain Stops¡×¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤¿°ÎÂç¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¹¬¤»¡¢Èá¤·¤ß¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ°¦¡Ä¡Ä°ì¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¥³¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤ë9ÅÙ¤ä7ÅÙ¤Î²»¤âÂç¹¥¤¡£¡ÖWhen the Rain Stops¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¾¯¤·¤À¤±¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½Â¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎEP¤òÀ©ºî¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ê¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éã¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥Ê¤Ï»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤â¤¤¤í¤¤¤íÊú¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡ÖHome Again¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ò¤Þ¤ë¤Ç²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡¿ºÇ½é¤«¤é¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡Ó¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¤Þ¤µ¤Ë¡£¡ÖHome Again¡×¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤Ç´¶¤¸¤¿µ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢EPÁ´ÂÎ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÇEP¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä°¤½ª¤¨¤¿¤È¤¤ËÊª¸ì¤¬´°·ë¤·¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤ì¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡¢¤ª¸ß¤¤°ã¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡½¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡ÖAma Said¡×¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ËËå¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤À¤È¡¢ºòÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§Èà½÷¤Ï»ä¤è¤ê8ºÐÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸¤¯¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¡£»ä¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë»þ¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¥¬¡¼¥Ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¡¢¤¿¤ÀÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿Ëå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷ÀÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¬¡¼¥Ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿´¤È²¹¤«¤µ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¬¡¼¥Ê¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Åìµþ¤Ç¤â¥¬¡¼¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò¾¯¤·´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿¤³¤È¤ò°ìÈ¯¤Ç¸«È´¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Éã¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿¤È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³Û¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¡¢²»³Ú¤ä¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥Ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡ÖÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É
¡Øits like I never left¡Ã¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥¢¥¤¡¦¥Í¥ô¥¡¡¼¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://NectarWoodeJP.lnk.to/ItsLikeINeverLeft
¡Ò¼ýÏ¿¶Ê¡Ó
Only Happen | ¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥×¥ó
LOSE | ¥ë¡¼¥º
Ama Said | ¥¢¥Þ¡¦¥»¥Ã¥É
Light As A Feather | ¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥º¡¦¥¢¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼
When The Rain Stops | ¥¦¥§¥ó¡¦¥¶¡¦¥ì¥¤¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¥¹
Home Again | ¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥²¥¤¥ó
