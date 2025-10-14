Yellowcard¤¬¸ì¤ë¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬ÄÏ¤ó¤À¿·¤¿¤Ê²«¶â´ü
´°Á´Éü³è¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢2000Ç¯Âå¤ÎÁ´À¹´ü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡ÊYellowcard¡Ë¡£1997Ç¯¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¤Ç·ëÀ®¡¢2017Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¡¢5Ç¯¸å¤Î2022Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOcean Avenue¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Î¿Íµ¤¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBetter Days¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¡¼¡ÊVo, Gt¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½º£Ç¯¤Î3·îËö¤ËPUNKSPRING¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§ÆüËÜ¤ÎÎ¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤«¤é2½µ´Ö¸å¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤è¡£½µËö¤ÏÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤À¤¿¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢ÆüËÜ¤È¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â3²ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Î¥Ð¥ó¥É°Ê³°¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Î¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£Èà½÷¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢1¥«·î¤°¤é¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï²¿²ó¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢4·î¤ÎºÇ¸å¤ÎÎ¹¤Î»þÅÀ¤Ç25²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿2017¡Á2019Ç¯¤Î´Ö¤â¡¢1Ç¯¤Ë2¡Á3²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
¡½Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ï¡¢¡ØOcean Avenue¡Ù¤¬½Ð¤¿»þ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦»þÂå¤À¡£º£¤òÈ´¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹Á°¤ËÊ£¿ô¤Î¶Ê¤òÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤Î¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ°¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£º£¤Ï¶Ê¤ÎÈ¿±þ¤òÁá¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢20Ç¯¿¶¤ê¤À¤±¤ÉÅö»þ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥¸¥ª¥×¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤óºÇ¸å¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¶Ê¤Ï¡ÖLight Up The Sky¡×¤Î2007Ç¯¤À¤«¤é¡¢¤Û¤Ü20Ç¯¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£
ËÍ¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤´Ö¥é¥¸¥ª¤«¤é´°Á´¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¿·ºî¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡ÖBetter Days¡×¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢ÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²á¾ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦°ì¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ËÄ°¤«¤»»Ï¤á¤¿»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¸õÊä¤Ï¡ÖBetter Days¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ÏHits Magazine¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¶È³¦»ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£Í§Ã£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥é¥¸¥ª¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶Ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¥é¥¸¥ª¶É¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë³°Ãí¤ÇÍê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¡ÖBetter Days¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¶È³¦¤ÇÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¿µ½Å¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä1¥«·îÁ°¤Î9·î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢3½µ´Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¡£¥µ¥Ö¥é¥¤¥à¤¬¿·¶Ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯7½µ´Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤À¤è¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£
ºÇ½é¤Ï¥¹¥´¤¯¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBetter Days¡Ù¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢²ÈÂ²¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ØOcean Avenue¡Ù°ÊÍè¡¢ºÇ¹â¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£¤·¤«¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÀè¹Ô¶Ê¤òÄ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ë»þ¤Þ¤Ç²æËý¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¯»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£º£¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡½¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§2023Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ØOcean Avenue¡Ù¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾å¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÈ¿±þ¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØOcean Avenue¡Ù¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤À¤±¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Á³¤Ê¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·Â³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤âºî¤ë¤Ê¤é¡¢¤¿¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤È¤Ê¤ë¶Ê¤¬1¶Ê¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡ØOcean Avenue¡Ù°Ê¹ß¤Ëºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤Æ»¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢ºî»ì¤ò¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£º£¤ÎËÍ¤Ï45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂ¾¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£²»³Ú¼«ÂÎ¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¤Î³Ë¿´¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢45ºÐ¤ÎËÍ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤Î¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÝ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤Ç¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥ó¥°¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡£¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¡¦¥¬¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ê¥ó¥¯182¡¢¥¢¥ô¥ê¥ë¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥ó¤È¤«Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£ºÇ½é¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥É·ÀÌó¤â¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë·×²è¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¶Ê¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤À¤±¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤ë¤è¡£¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡¢LA¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿ôÆü´Ö°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBetter Days¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ô¥ê¥ë¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥ó»²²Ã¶Ê¡ÖYou Broke Me Too¡×¤â¼ýÏ¿
¤½¤ì¤Ç°ìÅÙ¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹ç´Ö¤Î»þ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¡Öº£¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÀ©ºî¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢2Æü¤Û¤ÉÍ½Äê¤ò¶õ¤±¤ë¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤·¡¢¡Öº£¡¢²¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²áµî¤Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¿ô½½ÉÃ°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹ÄøÅÙ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍ§¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½éÆü¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£¶Ê¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤â·ÀÌó¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë·×²è¤â¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¤¿¤À½¸¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½µËö¤ËºÇ½é¤Î¶Ê¡ÖBarely Alive¡×¤¬½ÐÍè¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬2024Ç¯4·î¤ÎÏÃ¤À¡£¤½¤ì¤Ç½µËö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö²¶¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤âÃ¡¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¡¢¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤è¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁ´³«¤Î¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤³¤«¤éBetter Noise Music¤È¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥¹¥´¤¯¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤À¡£
¡½¥¹¥´¤¤Î®¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÁ°Äó¤À¤Ã¤¿¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÃ¯¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÎËÜÍè¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²¿½½Ç¯¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤ì¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òºÆ¤Ó¸«½Ð¤¹¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡ÖBetter Days¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÖWay Away¡×¤È¤«¡ØOcean Avenue¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Î²û¤«¤·¤¤´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ë¡£
´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£
¡½º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç°ìÈÖÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ç°ìÈÖÆÃÊÌ¤Ç¡¢°ìÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥é¥¸¥ª¤Ç¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éËÜÊª¤é¤·¤¯Ä°¤³¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥¸¥ª¸þ¤±¤Î¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤º¤Ë¡¢µ¶¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥´¤¯Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÏËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¡Ö¤¿¤À¶Ê¤ò½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç°ì½ï¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤³¤¦¡×¡Öº£ÆüºÇ¹â¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Þ¤¿¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£
¡½·ë²Ì¡¢¶Êºî¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«¸ÊÉÔ¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¾É¸õ·²¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼«Ìä¼«Åú¤À¤è¡£¡ØOcean Avenue¡Ù¤¬ÆÍÁ³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½é´ü¤Îº¢¤â¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥É¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇMTV¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Á´Á³µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Ëâ¤¬ºÆ¤Ó´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë²¶¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡£¥Ð¥ó¥É¤ò²ò»¶¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾·×¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÇ¦ÂÑ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡§Gr¡Ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡Ê¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¡§Ba¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡Ê¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¡§¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë¤Ë¤â´¶¼Õ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç°ìÃ¶¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¶Êºî¤ê¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ÎÌÜÉ¸¤âÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«°ì¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Î¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Çºî¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ºÇ½é¤ÏÉÝ¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ªÂÎ¸³¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¥¨¥´È´¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÏÉô²°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡×¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥´¤¯¶¨ÎÏÅª¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
Photo by Joe Brady
¡½¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄ°¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØOcean Avenue¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î²óµ¢¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ë¤Ï¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¿·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤â¡¢¥Ó¡¼¥È¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¢¶Ê¤Î¹½À®¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§¤¤¤¤¼ÁÌä¤À¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¿å¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÂ¤òÆþ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ó¥É°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¡¢³°Éô¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÐ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¶Ê¤òºî¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¯¤¬½ñ¤¯¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£½ã¿è¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÃÑ¤¸¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§20Ç¯Íè¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¡¢¤½¤ì¤Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¤À¡£Èà¤é¤ÎÄ¾´¶¤äËÜÇ½¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¥»¥ó¥¹¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÄ¾´¶¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µîÇ¯¤Î10·î¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ3¶Ê¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥Ç¥âºî¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï²¿½½Ç¯¤â¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ÐÍè¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁ´°÷¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤Î¶Ê¤À¡£¤ß¤ó¤Ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¶Ê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¹¥´¤¤¤Ê¡ª¡¡²¶¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤òÂ¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤³¤Î¶Ê¤ò¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡½¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ö¥ê¥ó¥¯182¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ÇºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈà¤¬¤É¤ì¤À¤±ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤É¤ì¤À¤±¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Æ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤è¡£ÊÌ¤Ë¡¢Èà¤¬¤½¤ó¤Ê¿Í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤âÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¶Êºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ò¥¦¥í¥¦¥íÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤ÈÈà¤¬¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤À¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤Î°ì¸À¤Ç¶Ê¤¬°ìµ¤¤Ë´°À®¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤¿»þ¤Ë¤À¤±¸ý¤ò¶´¤à¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ç¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ò´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢5¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¸å¤í¤Ç¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Èà¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤·¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÈà¤òÍ§¿Í¤È¸Æ¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÊª¸ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸÷±É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£
¡Öhonestly i¡×¤Ç¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ð¡¼¥«¡¼¤Î¥É¥é¥à¤¬Âç³èÌö
¡½À©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§¼ã¤¤»þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¾ï¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢25Ç¯¤â¤Î´Ö¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°¦¤È´¶¼Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·Ðíâ×¤·¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡ÖCity Of Angels¡×¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤º¤Ã¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÄÙ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ã¤¤º¢¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬À®¸ù¤·¤¿»þ´ü¤Ë°Å¤¤¾ì½ê¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ë´¶¼Õ¤â¤·¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£Ç¯¤Î1·î¤Ë¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤â¼«Âð¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤Î»þ¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¡¢¡Öº£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤À¡×¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¥Ú¥ó¡¢»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ç¥â¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤è¡£²»³ÚÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï²Ð»ö¤äÈá·à¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤¤¤¦³¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ä´¶¼Õ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÀÎ¤ÎÍ§Ã£¡¢²ÈÂ²¤È¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Capitol Records¤ÎÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Í¡£ÀÎ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLights and Sounds¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖCity of Devils¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°Å¤¤Â¦ÌÌ¤ä¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÅ®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖCity Of Angels¡×¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ËÍ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¶Ê¤À¡£Èá·à¤ÎÃæ¤ÎÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¤È¤«¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£
¡½Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬ºÆ¤ÓµÞ·ã¤Ë¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£º£¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç´ÑµÒ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£°ìÅÙÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡§º£¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¿¤Ö¤ó²Ð¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òËÜÅö¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¡¢Ä°¤«¤ì¤ë·Á¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£2020Ç¯4·î¤Î48»þ´Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤·Èà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Æºî¤í¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤â¤¹¤Ù¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤³¤½¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ð¥ó¥É¤È²»³Ú¤ËºÆ¤Ó¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
