¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¡Ö°ìÅÙ¤Ï·ÝÇ½³¦°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ú»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡Û
¡Ú»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡Û
¡ÖÎáÏÂºÇ¶¯¥Ó¥¥Ë½÷¿À¡×¡Ö¥Ç¥«½÷¡×¡Ö¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥êAKB¡×¡ÄÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î2025Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂçÍ½ÁÛ
¡¡¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó
¡¡¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸µSKE48¡¿28ºÐ¡Ë
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬ÏÃÂê¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÅ¹¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÎÅ¹°÷¡¢¥è¥â¥®¾ø¤·¥µ¥í¥ó¤ÎÅ¹°÷¤Ê¤É¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ10Ç¯¸å¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¨¡¨¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌó2Ç¯¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç»öÌ³½ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÁµá½ñºî¤ê¤È¤«´ÉÍý¤ä¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È½Ð±é¶ÈÌ³¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢º£¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤ÎÊý¤ÏÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¤³¤ÎÀè¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï·ÝÇ½°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¤ªÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤ªÅ¹¤ä¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¥«¥é¥ª¥±²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤â¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éAKB48¤äSKE48¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÉô²°¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¿ÍºàÁí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂçÊÑ¤µ¤«¤é¤â¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤Î»Å»ö¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ñ¥¹¥¿²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤±¤Ð¡Ö¥³¥Ã¥¯¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤·¤Ü¤ê²°¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¼Õ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
¢£Åì³¤ÃÏÊý¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤ò½¸¤á¤Æ¥è¥â¥®¾ø¤·¤Î¥µ¥í¥ó¤ò¤ä¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡ª
¡¡¤â¤·Àè¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³2Ç¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î½÷À¤Ï¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤Æµ¢¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤ò¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ëÆþÍáºÞ¤È¤«¡¢»ä¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤â¤·¤âÀßÈ÷¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤é¥µ¥¦¥Ê¤À¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¥è¥â¥®¾ø¤·¤Î¥µ¥í¥ó¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢²¼¤«¤é¾øµ¤¤òÅö¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¥è¥â¥®¤Ï´ôÉì¸©¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ï»°½Å¸©¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¥µ¥í¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤âÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î±ü¤µ¤ó¤Ç¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¼ã¤¤»þÊ¬¤ËÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤«¤é°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÏÅìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Îº£¤ÏÃÏ¸µ¤Î»Å»ö¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£10Ç¯¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ç·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¨¡¨¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×¤Ï°¦ÃÎ¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤êÃÏ¸µ¥í¥±¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡´ôÉì¤È»°½Å¤Î·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼Ì¿¿¤âÂ¿¤¯¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÉô²°¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï½äÎé¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
¡¡²Î¤Ç¤¹¤Í¡£²Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Õ¥ê¡¼¸å¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òºî¤ê¡¢³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Çºî»ì¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¾¾°æ¼îÍýÆà¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¤¢¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Î²Î¤¦»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ï´í¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾·×¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÁÈ¤â½Ð¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÇÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¨¤¿¤éÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¼Ì¿¿½¸¤Ï¥é¥¹¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿10Ç¯¸å¤Ë½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Ï¡©
¡¡ºÇ¸å¤È·è¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÀ¸½Ð¤µ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¸å¤Ï·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£10Ç¯¸å¤Ï²ÈÄí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥è¥â¥®¾ø¤·¤Î¥µ¥í¥ó¤òÍ§¤À¤Á¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡¶á¤¤Ì´¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¡¹¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÆ®¤¤¤òÀ¸¤È´¤¯À¸³è¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤éÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö»ä¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤¿¤·¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¦¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÇ»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²û¤«¤·¤¤Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤È²ñ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê=¾¾ÌîÂç²ð¡Ë
¢¦¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¸¤å¤ê¤Ê¡Ë¡¡1997Ç¯3·î¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¤ËSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢AKB48¤Ë¤âÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£21Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡ËÈ¯ÇäÃæ¡£