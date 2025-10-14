¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¢Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¢¹á¹Á¤ÏÂçÉýÂ³Íî
¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¢Áí¤¸¤Æ²¼Íî¡¢¹á¹Á¤ÏÂçÉýÂ³Íî
Åìµþ»þ´Ö17:34¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25441.35¡Ê-448.13¡¡-1.73%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3865.23¡Ê-24.27¡¡-0.62%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 26793.15¡Ê-130.27¡¡-0.48%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3561.81¡Ê-22.74¡¡-0.63%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8899.42¡Ê+16.62¡¡+0.19%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 81995.13¡Ê-331.92¡¡-0.40%¡Ë
¡¡£±£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÁí¤¸¤Æ²¼Íî¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÇä¤êÍ¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¹á¹Á¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡Ãæ¹ñÂçÎ¦»Ô¾ì¤Ç¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î¹¾ÁÉ¹±¿ð°åÌô¡Ê¥¸¥ã¥ó¥¹ー¡¦¥Ï¥ó¥ë¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÀÐÌô½¸ÃÄ¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¸ä³Ú»ÜÀß±¿±Ä¤Î¶ä²Ï¸ä³Ú¡Ê¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î£Ã£Ó£Ì¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ë¥«¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯¶ä¹Ô¡¢¾®Çä¤ê¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤ÉÂ¿³Ñ·Ð±Ä´ë¶È¤Î¥¦¥§¥¹¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
Åìµþ»þ´Ö17:34¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25441.35¡Ê-448.13¡¡-1.73%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3865.23¡Ê-24.27¡¡-0.62%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 26793.15¡Ê-130.27¡¡-0.48%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3561.81¡Ê-22.74¡¡-0.63%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8899.42¡Ê+16.62¡¡+0.19%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 81995.13¡Ê-331.92¡¡-0.40%¡Ë
¡¡£±£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÁí¤¸¤Æ²¼Íî¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÇä¤êÍ¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¹á¹Á¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡Ãæ¹ñÂçÎ¦»Ô¾ì¤Ç¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î¹¾ÁÉ¹±¿ð°åÌô¡Ê¥¸¥ã¥ó¥¹ー¡¦¥Ï¥ó¥ë¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÀÐÌô½¸ÃÄ¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¸ä³Ú»ÜÀß±¿±Ä¤Î¶ä²Ï¸ä³Ú¡Ê¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î£Ã£Ó£Ì¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ë¥«¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯¶ä¹Ô¡¢¾®Çä¤ê¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤ÉÂ¿³Ñ·Ð±Ä´ë¶È¤Î¥¦¥§¥¹¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£