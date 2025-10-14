¡È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¼ó¹Ê¤á¤¿¡ÉºÊ»¦³²¤«¡¡¼«¼ó¤ÎÃË¤òÂáÊá
ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Î¸òÈÖ¡£
13ÆüÌë¡¢Ìµ¿¦¤Î´äÅÄ¸»°ìÍÆµ¿¼Ô¡¦86ºÐ¤¬¼«¼ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¡×
·Ù»¡´±¤¬´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤Ç¤¢¤ëÈ¬Èø»ÔÆâ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇºÊ¤Î´äÅÄÀµ»Ò¤µ¤ó¡¦81ºÐ¤¬¡¢¼ó¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¥º¥Ü¥ó¤¬´¬¤ÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼«¼ó¤·¤Æ¤¤¿´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¡£
Àµ»Ò¤µ¤ó¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´äÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
