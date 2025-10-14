¡Ú¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Û ¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ë ¡È¤¿¤±¤Î¤³°¦¡É ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë ¡Ö¤½¤³¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ú¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡Û
ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖJUNKO KOSHINO ¤¤Î¥³¥ì 2026 S/S COLLECTION¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Û ¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ë ¡È¤¿¤±¤Î¤³°¦¡É ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë ¡Ö¤½¤³¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ú¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡Û
¹ñÌ±Åª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ÎÈ¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤È°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¡ÖJUNKO KOSHINO ¤¤Î¥³¥ì 2026 S/S COLLECTION¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤³¤Î»³50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¤Î¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò½ª¤¨¤Æ¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¸÷±É¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê·Ð¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡É ¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥³¥·¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¤¤Î¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¡É ¤È¸ì¤ë¤È¡¢ ¡È½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âô»³Í¯¤¤¤¿¡É ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¥·¥Î¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ ¡È¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É ¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡Ö¤¤Î¤³ÇÉ¡×¤«¡Ö¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³ÏÀÁè¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Î¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï¼Â¤Ï¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×ÇÉ¤À¤½¤¦¡£¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÀµÄ¾¤Ë¡Ö¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡É ¤ÈÎÏÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¿¹ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¥³¥·¥Î¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¡£¥³¥·¥Î¤µ¤ó¤Ï ¡È¤¿¤±¤Î¤³¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇí¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ã¦¤¤¤Ç¤âÃ¦¤¤¤Ç¤âÉþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡£Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É ¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û