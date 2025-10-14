¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ÎÀé¾»É×¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍß¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï¡×¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É·ã¤¢¤ë¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÀé¾»É×¡Ê78¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Àé¡£Ç¯Îð¤â78ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÍ¡¢¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤¬48ºÐ¤Ç¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±óÆ£¡Ê¼Â¡ËÀèÀ¸¤¬76¡ÊºÐ¡Ë¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌ¿¤Î´Ø½ê¤Ï48¤È76¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÀèÀ¸¡¢ÀèÀ¸¤ÎÌ¿¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡¢¼÷Ì¿¤ò¡£ËÜÅö¤ËÇÒ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¡×¤òÈ¯Çä¡£20Ç¯8·î¤Ë99ºÐ¤ÇÊì¤¬Â¾³¦¡£¡Ö100ºÐ¤Ë¤¢¤È6¥«·î¤È¤¤¤¦»þ¡£Êì¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÆÉã¤Ï8ºÐ¤Ç¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ë¡¢¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Êì¿Æ¤À¤±¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âËÜÅö¤ËÊì¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ª²Î¤¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡¢Àé¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤ÏÀèÇÚ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤¢¤ÎºÐ¤Þ¤Ç²Î¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤¦¤¾¡É¤È¤¤¤¦¡Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¤ä¤Ï¤êËèÆü¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É·ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£