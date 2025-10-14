Î×»þ¹ñ²ñ£²£±Æü¾¤½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¡¢¼«Ì±¤¬Î©Ì±¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ä¿·¼óÁê¤¬¤³¤ÎÆü¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î°ëºê¿ÎÉ§»²±¡¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï£±£´Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎºØÆ£²ÅÎ´»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò£²£±Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬Æ±ÆüÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¿·¼óÁê¤¬·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬£±£µÆü¤Ë³«¤«¤ì¤ë½°»²Î¾±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë¾¤½¸Êý¿Ë¤òÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¼«Ì±¤Ï£²£±Æü¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±ÆüÃæ¤Ë¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¼óÁê¤ÎÁª½Ð¸å¡¢½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£·î¤ÎºÇ½ª½µ¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ê£Á£Ó£Å£Á£Î¡Ë´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤Î³°¸òÆüÄø¤¬Î©¤Æ¹þ¤à¤¿¤á¡¢£±£±·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£