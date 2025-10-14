¡ÖÃË½÷º¹ÊÌ¡¢À©ÅÙ²þ¤á¤Æ¡×¡¡°äÂ²Ç¯¶âÁÊ¾Ù¡¢´ä¼ê¤Î¸¶¹ð
¡¡É×¤òË´¤¯¤·¤¿ºÊ¤ÏÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°äÂ²Êä½þÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤Ï55ºÐÌ¤Ëþ¤À¤È¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃË½÷º¹ÊÌ¤Ç°ã·û¤À¤È¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê59¡Ë¤¬ÉÔ»Ùµë½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬14Æü¡¢ÀçÂæÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡ÖºÊ¤¬·ç¤±¤Æ¤âÉ×¤¬·ç¤±¤Æ¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î·ÐºÑÅªÂÇ·â¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¡£ÃË½÷º¹ÊÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï²þ¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È°Õ¸«ÄÄ½Ò¤·¤¿¡£¹ñ¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì´Ø»Ô¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎºÊ¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë¼«»à¤·¤¿¡£Ê¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¿²È»ö¤ä3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò1¿Í¤ÇÃ´¤¦¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤Ï»Å»ö¤ò¸º¤é¤·À¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬Ìó7³ä¸º¤Ã¤¿¡£