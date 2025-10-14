Á´Æü¶õµ¡¤Î°ú¤ÊÖ¤·¡¡³êÁöÏ©Ãæ¿´¤«¤é30¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿³êÁöÏ©ÏÆ¤ò³êÁö¤«¡¡Ãæ¿´¤Î¹Ò¶õÅô²Ð¤Ï¹©»öÃæ¤ÇÅÀÅô¤»¤ºÃæ¿´¤È¸íÇ§¤·¤¿²ÄÇ½À¤â
¤¤Î¤¦Ìë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Á´Æü¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬°ú¤ÊÖ¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤¬Î¥Î¦¤¹¤ëºÝ¤ËÃæ¿´¤«¤éº¸Â¦¤Ë30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤º¤ì¤Æ³êÁö¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎD³êÁöÏ©¤«¤éÎ¥Î¦¤·´ä¹ñ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ANA639ÊØ¤¬¡¢Î¥Î¦¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¡ÂÎÁ°Êý¤Î¼ÖÎØ¤È³êÁöÏ©¤ÎÅô²Ð¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬³êÁöÏ©¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¿´¤«¤éº¸¤Ë30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³êÁöÏ©ÏÆ¤ÎÅô²Ð18¤«½ê¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¡ÂÎ¤ÎÁ°ÎØ¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÎ¥Î¦¤ÎºÝ¤Ë³êÁö¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
D³êÁöÏ©¤Ç¤Ïº£Ç¯3·î¤«¤é³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÅô²Ð¤Î°ìÉô¤ò½ç¼¡¾Ã¤·¤ÆÊä½¤¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
D³êÁöÏ©¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Îµ¡ÂÎ¤¬Î¥Î¦¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢³êÁöÏ©ÏÆ¤ÎÅô²Ð¤ÈÀÜ¿¨¤·¶ÛµÞÄä»ß¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£