¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾¸ÍÀî£Ç£²¡¡¿ÜÆ£ÇîÎÑ¤¬48ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂç³°¤«¤é£²Ãå¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¤òË«¤á¤Á¤®¤ë¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¸¤á¡£ÆÃ¤ËÀ¾»³¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¤Þ¤¸¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¹¾¸ÍÀî£¶£³£´ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡¿ÜÆ£ÇîÎÑ¡Ê£´£¸¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£¸£³´ü¡¦£Á£±¡á¤¬½éÆü£²£Ò¤ò£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éÆ»ÃæÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¡£Âç³°ÏÈ¤Ç£¸ÅÀ³ÎÊÝ¤ÈÂç¤¤Ê£±Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¥¤¥Á¤ÇÂ¤ÎÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤ÇÂç¤¤¤¡£²¼¤¬¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£±£Í¤ÎÆ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Î£±£°·î£±£´Æü¤Ï£´£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö£Á£²¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯£Á£±¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡££Ó£Ç¤È¤«Âç¤¤¤ÉñÂæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¥¤¯¤µ¤¯¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î£´£¸ºÐ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¡É¤Î²ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¾»³µ®¹À¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬£Ó£Ç½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢²ñ°÷¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡Ê¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¤Ë¡ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¡£°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¾»³¤Ï¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤Ç¤â·î¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾»³¤òË«¤á¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£¼«¿È¤âÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¿Í³Ê¼Ô¡££´£¸ºÐ¤Î°ìÇ¯¤Ï¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶È³¦Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£