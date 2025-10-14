¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤« 56ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢20Âå¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢56ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÆµ¿¼Ô¤¬Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò
¡¡¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÎëÌÚ¾ÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢9·î¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÂÎ©¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢20Âå¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áë¤ò³«¤±¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë