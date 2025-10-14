¡ÚÌ´°Ã¡Û¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¡¢Å·Ð§...¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Ãæ¡£Äê¿©¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¡Á¡ª¡Ô11·î5Æü¤Þ¤Ç¡Õ
2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¡¢Ì´°Ã¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¥Ó¡¼¥ë¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â
Ì´°Ã¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï20¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö³û¤È¤¤Î¤³Å·¤×¤é¤Î¤Ä¤±¤¦¤É¤ó¡Ê²¹¡¦¤ß¤¾¤ì¤Ä¤æ¡Ë¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê1429±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢110±ß°ú¤¤Î1319±ß¤Ë¡£¡Ö¤Í¤Ð¤È¤í¤½¤Ð¡×¤âÄÌ¾ï²Á³Ê1099±ß¤«¤é110±ß°ú¤¤Î989±ß¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²´éÚ¤ÈÈ¾½ÏÍñ¤Î·î¸«Å·Ð§¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê1484±ß¤«¤é55±ß°ú¤¤Î1429±ß¤Ë¡¢¡Ö·î¸«¤Ä¤¯¤Í¶ú¡Ê3ËÜ¡Ë¡×¤âÄÌ¾ï²Á³Ê549±ß¤«¤é55±ß°ú¤¤Î494±ß¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª·î¸«¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¡ÊÀ¸¡Ë¡×¡ÊÃæ¡¦380ml¥¸¥ç¥Ã¥¡Ë¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê649±ß¤Î¤È¤³¤í320±ß°ú¤¤Î329±ß¤Ë¡£¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤âÄÌ¾ï²Á³Ê329¡Á399±ß¤«¤éÈ¾³Û°Ê²¼¤Î164±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ä¡Ö¹õÅü¥¼¥ê¡¼¤ÈËõÃã¥à¡¼¥¹¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì55±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï25Ç¯11·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
ÏÂ¿©¤ò¤ªÆÀ¤ËËþµÊ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô