¾åºÊ¹¨¸÷¡¢¥½¥í³èÆ°25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·Ò -TSUNAGU-¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢ーÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¤â
¡¡¾åºÊ¹¨¸÷¤¬¡¢¥½¥í³èÆ°25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·Ò -TSUNAGU-¡Ù¤ò11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¾åºÊ¹¨¸÷¤¬·Ç¤²¤ë¡ØÅÁÅý¤È³×¿·¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡¡Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¢²¡Èø¥³ー¥¿¥íー¤é¤â»²²Ã¤·¤¿20¼þÇ¯¸ø±é¥ì¥Ý¡Ë
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¡ÈÅÁÅý¤È¤Ï³×¿·¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ò¤®Â³¤±¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¼´¤Ë¡¢¼¡À¤ÂåÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø·Ò¤°¡É¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿°ÕÍßºî¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¤Ê¤É¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿´Ú¹ñ¤Îºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¡ÖYUGEN¡×¤Ï¡¢Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢Ê¸²½Åª¿Æ¸ò¤ÈÍ§¾ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÏÂÂÀ¸ÝÁÕ¼Ô ÎÓ±ÑÅ¯¤ÈÉ÷±À¤Î²ñ¤È¤Î¶¦±é¶Ê¡ÖNIPPON¡×¤Ï¡¢10·î12Æü¡¢¾åºÊ¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¸µ ÆüÎ©»Ô¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ø¤Ò¤¿¤Á½©º×¤ê¡Ù¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡ÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô ÀõÌî¾Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥§¥íÁÕ¼Ô µÜÅÄ Âç¡¢ä·ÁÕ¼Ô LEO¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°²»¡É¤ÇÅÁÅý¤È¸½Âå¤¬¶Á¤¹ç¤¦ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î15Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯ Symphony Space¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥½¥í³èÆ°25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø¾åºÊ¹¨¸÷¡ÖÀ¸°ìÃú¡ª¡×Tour 2025-2026¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£Â³¤¯¹ñÆâ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢11·î30Æü¤ÎµÜ¾ë Ãæ¿·ÅÄ¥Ð¥Ã¥Ï¥Ûー¥ë¸ø±é¤«¤é2026Ç¯3·î28Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ14¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤«¤é10·î28Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤Î2026Ç¯3·î3ÆüÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¡ÊÅìµþ¾åÌî¡Ë¸ø±é¤Î¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÈÀêÀè¹ÔÍ½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¶¦±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー½éÆü¤Î11·î15Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤òÆ±Æü¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ï¡ØDolby Atmos¡Ê¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÐ±þ¤Ç¡¢»°Ì£Àþ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²»¿§¤äÂÇ³Ú´ï¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¸¹³Ú¤ÎÍ¾±¤¤òÎ×¾ì´¶¤È¤È¤â¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¾åºÊ¹¨¸÷¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡È¾åºÊ»°Ì£Àþ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¶Á¤¤ÈÉ½¸½¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø·Ò¤°¡×¡ÖÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤«¤é»°Ì£Àþ¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë»á¤È¤Î¶¦ºî¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»°Ì£Àþ¤ÎÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£--¾åºÊ¹¨¸÷
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë