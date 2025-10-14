9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ¤¬ÊÄ²ñ¡¡78²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ê¤É¤ò²Ä·è¡¡¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ìë·¿´Ñ¸÷»ö¶È¤Î·×²è¤Ï°ìÉô¸«Ä¾¤·
9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢78²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ê¤É¤ò²Ä·è¤·ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ìë·¿´Ñ¸÷»ö¶È¤Î·×²è¤Ï°ìÉô¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ìë·¿´Ñ¸÷¿ä¿Ê»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·×²è¤ò°ìÉô¸«Ä¾¤·¡¢1²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÍ½»»¤ò¸º³Û¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤ÆµÄ²ñ¤Ë»ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤Ë¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«¤¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î½¸µÒ¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¤Î¸©µÄ²ñºÇ½ªÆü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò´Þ¤à78²¯5600Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ê¤É18¤ÎµÄ°Æ¤¬²Ä·è¡¦Æ±°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä³Ø½õÀ®¤Î½¼¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2·ï¤ÎÀÁ´ê¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢ÈïÁªµó¸¢Ç¯Îð¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£