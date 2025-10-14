Áá¸«º»¿¥¡õÇÈÂ¿ÌîæÆ¤¬ÅÐÃÅ¡¡¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡¢12·î13Æü³«ºÅ·èÄê
¡¡2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°♥¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç²ñ♥¡×¤¬¡¢¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Ë¤Æ12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù¿·¶ÊÆþ¤êPVÂè1ÃÆ¸ø³«¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞÂè4ÃÆ¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬¥Ï¥¦¥¹¥ー¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï160ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×¤Ç¥ª¥ó¥ÊÊÔÂè9°Ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2023¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°♥¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç²ñ♥¡×¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡ÊÌÚ²¼¤¦¤¿¤²Ìò¡Ë¤ÈÇÈÂ¿ÌîæÆ¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹Ìò¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¬¤¿¤ê¤ÎºÇ¿·Âè5ÃÆ¤¬¡¢10·î22Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Âè5²ó¤ÏÊ¡¸¶Â¿Ê¹¡ÊCV.ÇÈÂ¿ÌîæÆ¡Ë¤ÈµÌ·É¿Í¡ÊCV.È«ÃæÍ´¡Ë¤¬Ã´Åö¡£A¥µ¥¤¥É¥Èー¥¯¤Ç¤Ï·É¿Í¥Þ¥Þ¤Î30Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°ÈÖÁÈ¤ËÂ¿Ê¹¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¡¢³Ú¤·¤¯ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¡£¤¤¤¬¤¿¤ê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëB¥µ¥¤¥É¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò½ª¤¨¤¿Â¿Ê¹¤È·É¿Í¤¬¡¢Èà¤é¤é¤·¤¯ÈÖÁÈ¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10·î20Æü¤Ë¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂè12´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë